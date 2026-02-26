Ángel Ceña, candidato de Soria Ya: «Los sorianos no somos victimistas, somos víctimas de los gobiernos autonómico y central»

Publicado por Félix Villalba Soria Creado: Actualizado:

Pregunta: Los resultados de hace 4 años fueron sorprendentes, pero quizá ahora pesen por lo alto en que quedó el listón ¿Cómo lo afrontan?

R: Los afrontamos con la idea de repetir los resultados o por lo menos ser la fuerza política más votada en la provincia, con la idea de ilusionar a la gente. Soria Ya es el único partido que puede llevar la voz de la provincia sin cortapisas nacionales o autonómicas, o sea, que las decisiones que tomamos nosotros cuando incluimos una cosa en el programa o llevamos una demanda ante la Junta de Castilla y León, van a ser tomadas en Soria, no va a ser con intereses nacionales o autonómicos, decididos en despachos de Valladolid y sobre todo de Madrid.

P: Usted no tenía experiencia política. ¿Qué ha aprendido en 4 años?

R: La política es parte de la vida y como tengo 58 años, entonces tenía 54, tengo experiencia en la vida. Había trabajado 30 años en la administración y ahora he trabajado 4 años en la política. He aprendido que cuesta mucho, que hay que trabajar mucho si quieres conseguir resultados. Y que cuando los ciudadanos pensamos desde fuera de la política que la política es un nido de víboras, si estás dentro, te das cuenta que es todavía peor.

P: ¿En qué lo ha comprobado?

R: Pues porque hay mucha traición. Normalmente la palabra dada en cualquier aspecto de la vida suele ser que tú te comprometes a algo y lo haces. En política no. En política, sobre todo los partidos tradicionales, cambian mucho de opinión en función de los intereses partidistas y creo que no es lo que debería ser. Hay una falta de compromiso con los ciudadanos y sus problemas.

P: El objetivo de ser decisivos en la investidura no lo consiguieron hace cuatro años . ¿Ha merecido la pena el viaje electoral?

R: Sí, ha merecido la pena. Hemos aprendido mucho, hemos presionado mucho, hemos puesto los problemas de Soria en el foco del interés de las Cortes de Castilla y León. Todos los días, a todas horas, hemos hablado de Soria. Hemos tenido un grupo parlamentario y eso ha sido muy importante, porque eso ha servido para tener como mínimo seis o siete intervenciones en todos los plenos, intervenciones en todas las comisiones. Eso es muy importante. Hemos puesto el foco en el problema. Si hubiéramos sido más decisivos todavía, pues hubiéramos conseguido a lo mejor cambiar la dinámica política de la provincia en los últimos 40 años.

P: Sonaba al principio un poco raro un grupo compartido con la con la UPL, ¿no?

R: Sonaba raro, pero he de reconocer que contra todos los augurios de otros partidos, ha sido un grupo que ha funcionado perfectamente. Yo creo que si tengo algo que recordar de estos 4 años es mi relación con los miembros de Unión del Pueblo Leonés, que ha sido amistosa y muy cordial. A lo mejor ha sido porque no compartimos espacio electoral y no competimos. Ahora, una reflexión. Hay solo cinco candidatos a presidente de la Junta, dos son de Soria, Carlos Martínez y yo mismo, y tres del reino de León. O sea, que es muy curioso, parece que este grupo parlamentario sí que ha servido de algo, por lo menos ha incentivado que todos los partidos presenten a gente de estas provincias.

P: ¿Les pesó la decisión de no presentarse a las municipales? ¿Es una rectificación el anuncio de concurrir en 2027?

R: Una de las cosas que menos abunda en política es la coherencia. Cuando nosotros en 2023 no nos presentamos, fue un ejercicio de coherencia. No eran los objetivos, pesaba mucho en aquel momento la fundación de la plataforma Soria Ya en 2001, y sigue pesando, pero esa plataforma se fundó sobre todo para presionar al gobierno autonómico y al nacional y nunca había sido el objetivo la política municipal. Tampoco teníamos la estructura como partido para afrontar esas elecciones con un mínimo de garantías, ni en número suficiente de personas. Hacían falta 165 candidatos solo para los 11 municipios de más de 1.000 habitantes que tiene la provincia de Soria. Entonces, en coherencia, decidimos no presentarnos por vernos sin la experiencia para afrontar ese reto y ahora sí que vemos que podemos afrontarlo dentro de un año y tres meses. Y vamos tarde. Igual alguien dice: «Ah, bueno, lo anunciáis porque son las elecciones». No, no. Lo anunciamos porque ya vamos tarde y lo que queremos es que, a rebufo de estas elecciones, coger impulso en las visitas que hagamos a los pueblos para poder abordar este proyecto.

P: Antes de las elecciones de 2022 se palpaba el apoyo en la calle a Soria Ya. ¿Que percibe ahora en la calle?

R: Quizá soy el menos indicado para hablar de esto, seguro que seré el menos indicado, pero yo percibo apoyo. Percibo comentarios positivos en redes, en la calle. Cuando vas a los pueblos te saludan con cariño, se paran a hablar.

P: ¿Cómo define su labor en las Cortes en la legislatura?

R: De mucho trabajo. Contra lo que puede parecer, y casi es un principio asentado en la sociedad que los políticos no trabajan mucho y sobre todo los procuradores autonómicos, lo que hemos tenido que hacer es mucho trabajo, muchas intervenciones. A lo mejor por ser un grupo pequeño y tener una estructura tan pequeña, pero teníamos que estudiar, leer, viajar demasiado, viajar por esa fracasada autovía del Duero que no termina nunca. Ha sido mucho trabajo, pero también un trabajo muy interesante.

P: Por utilizar un lenguaje de hace ya años ¿Teme convertirse en casta al haber entrado en política?

R: Espero que no. Bueno, estoy seguro que mi mujer, mi hermana, mis amigos no me lo permitirían en ningún momento. Pero no, espero que no. De hecho, si se lo preguntas a mi mujer, dirá: «Joder, pues has cambiado a mucho peor porque cobras lo mismo que cobrabas antes y te veo mucho menos. Los fines de semana me dejas abandonada porque te vas a trabajar o te tienes que ir a hacer alguna visita». Puede que haya políticos que formen parte de una casta. Creo que va en la persona. Cómo afrontas cualquier reto, va en la persona. Yo lo afronto con humildad y con trabajo. Es mi manera de ser.

P: ¿Qué ofrece Soria Ya al electorado soriano?

R: Soria Ya ofrece un programa concreto basado en necesidades de los sorianos, hecho por sorianos para Soria y para los sorianos. Eso no lo ofrece ningún partido de los que concurren a las elecciones. Ninguno. Soria Ya ofrece cercanía y trato directo y trabajar por y para Soria durante 4 años. Si conseguimos ser llave, desde luego, las demandas que hagamos como condición, porque van a ser muchas, de una posible investidura de quien sea, me da igual de Carlos Martínez que de Fernández Mañueco, van a ser muy controladas, muy cronometradas y van a ser compromisos reales. Y si no, no dudaremos en dejar en la estacada al gobierno que sea y en promover una moción de censura.

P: Al no haber sido llave, sus adversarios políticos les acusan de haberse convertido en irrelevantes...

R: Irrelevantes han sido los 28 procuradores del Partido Socialista que no han conseguido tampoco llegar a ningún gran pacto ni intervenir políticamente en toda la legislatura. Irrelevantes han sido los 13 parlamentarios de Vox, que primero apoyaron a un gobierno sumisamente y que luego se salieron y no han sido relevantes en absoluto para conseguir ninguno de sus objetivos, de los pocos objetivos que anunciaron, porque Vox no anuncia objetivos. E irrelevante también ha sido el Partido Popular que no ha conseguido solucionar los problemas de Soria. No ha conseguido incrementar sustancialmente la población, revertir el problema demográfico, sobre todo en los pueblos. No ha conseguido cambiar el ciclo del saldo vegetativo en Soria estos años. Hay más del doble de defunciones que de nacimientos. Estamos creciendo tímidamente en población solo por la llegada masiva de inmigrantes, que tiene un peligro. Los necesitamos, porque los necesitamos para trabajar en nuestras empresas y para crecer, pero en cuanto cambie el ciclo económico, como pasó en 2008, es muy probable que se vayan y estaremos en una situación mucho más grave. Soria Ya ha puesto el problema encima de la mesa, algunas cosas se han conseguido directa o indirectamente, pero muy pocas, a mí me gustaría conseguir muchas más. A mí me gustaría revertir la situación que tiene la provincia. Y a lo mejor eso suena utópico, pero la política tiene un componente utópico por definición.

P: La plataforma ciudadana de Soria Ya se ha diluido en parte con la creación del partido político. ¿Cuánto perjudica esto?

R: Soria Ya sigue siendo la plataforma. El partido político es una herramienta porque los fines de la plataforma, después de 21 años, no se conseguían. Y por eso dimos el salto a la política en 2022. Yo creo que no se ha diluido. Y una cosa sobre esto de la política, que es muy importante cuando nos acusan de politización. La plataforma Ciudadana Soria Ya, el movimiento Soria Ya, que nació en 2001 para reivindicar infraestructuras, fue un movimiento político desde el primer día. Lo que lo que sucede en la calle cuando hay una manifestación, es política. O cuando hay una reunión con un presidente del Gobierno, que se llegó a tener, o con presidentes de la Junta, eso es política. O sea, que esto es política de otra manera. Lo que pasa es que nosotros hacemos una política que a mucha gente no le gusta porque es una política de territorio. No es una política de ideología clásica. Nosotros sí tenemos ideología. La ideología es Soria. Lo que pasa es que hay gente que dice que no creen en los partidos que no son ni de derechas ni de izquierdas ni de centro. No, no. Nosotros somos un partido de Soria y que antes de pensar en derechas, izquierdas o centro, que en definitiva es lo mismo, pensamos en el territorio y en conseguir cosas para el territorio, que tiene muchos déficits.

P: El candidato socialista a la presidencia de la Junta se presenta por Soria y es el actual alcalde de la capital, que tiene un indudable tirón electoral en la ciudad. ¿Cómo afronta esto?

R: Estas elecciones difieren en una cosa muy importante de las de 2022. Las de 2022 fueron unas elecciones de Castilla y León, que era la primera vez que había unas elecciones de Castilla y León en solitario. Y se puso el foco en los problemas de Castilla y León. El problema de estas elecciones de 2026 es que no son en solitario. Vienen después de unas de Extremadura y otras de Aragón, y van previas a otras de Andalucía. Estas cuatro elecciones autonómicas consecutivas lo que hacen es quitarle el foco a los problemas de Castilla y León y entrar como en una dinámica de política nacional, algo que nosotros vamos a intentar desactivar durante la campaña y la precampaña. Vamos a intentar poner el foco en los problemas de Castilla y León y de Soria. Y en cuanto al candidato, el candidato socialista, Carlos Martínez, bueno, sí, es una persona que ha ganado elecciones en Soria durante mucho tiempo. Primero, en el Ayuntamiento de Soria, no en la provincia de Soria. En Extremadura se presentó un candidato por parte del Partido Socialista, Miguel Gallardo, que había tenido el 62% de los votos en su municipio para ser alcalde, Villanueva de la Serena, con un 62% y 25.000 habitantes. Y con eso consiguió un fracaso rotundo en las elecciones en Extremadura. Entonces, yo lo que pienso es que Carlos Martínez tiene un 48% de votos en las anteriores elecciones de 2023, pero estas elecciones son absolutamente distintas. Son elecciones a Cortes de Castilla y León. Y aquí su gestión municipal o su apoyo municipal, pues a lo mejor no es tan importante ni tan relevante. Eso por un lado, y por otro, la acción en estos dos años y medio de gobierno al frente del Ayuntamiento de Soria está dejando a la vista muchas carencias. Muchas incoherencias en la administración municipal, que probablemente le pasen factura.

P: Le acaba de recriminar la Junta Electoral Central utilizar el ayuntamiento para hacer campaña....

R: Esto es muy curioso. El primer recurso a la Junta Electoral lo puso Soria Ya por un artículo que publicó el concejal Eder García en el que pedía directamente el voto para la candidatura de Carlos Martínez. Y el artículo fue retirado. Fue modificado. Retirados los párrafos en los que pedía el voto, que no se puede pedir en precampaña. Ahora, dos vídeos, dos resoluciones, la segunda ya una resolución que a la vista de la reincidencia también abre expediente sancionador para sancionar económicamente. Pues yo creo que se están utilizando malas artes. También el Partido Popular está utilizando malas artes con la acaparación institucional de actos que tienen un contenido electoral.

P: Pero a la Junta no le ha tirado de las orejas la Junta Electoral.

R: No les ha tirado todavía de las orejas la Junta Electoral, pero si observa todas las visitas, de todos de los consejeros y del presidente, está en precampaña. Una campaña que además pagamos todos, como la de Carlos Martínez, por cierto. Está en campaña, pero es el Ayuntamiento de Soria el que está pagando esa campaña que está haciendo por toda Castilla y León.

P: La polarización perjudicó a Soria Ya en las generales y no lograron escaño. Hoy este fenómeno ha aumentado. ¿Será de nuevo un lastre para Soria Ya?

R: Yo espero que no, pero la polarización en las generales nos afectó mucho porque no se hablaba de los problemas de Soria. Se hablaba de los problemas de España, aunque tampoco de los problemas concretos de España. Se habló de la izquierda, de la derecha, de la extrema izquierda, de la extrema derecha, de terrorismo, de Sánchez sí, Sánchez no, de Abascal sí, Abascal no. Eso me tiene a mí cansado porque el problema que tenemos los sorianos es que no tenemos tren, no podemos ir en tren a ningún sitio ahora. Nos están engañando en tantas cosas que hablar ahora de derechas, de izquierdas, creo que eso a lo mejor es para los ricos. Nosotros tenemos que hablar de los problemas que tenemos, de que los pueblos están muriendo, de que no tenemos infraestructuras, no tenemos autovías. Todos los proyectos que nos traen se hacen eternos y no llegan a cristalizar o cuando cristalizan son mucho menos de lo que se nos había prometido. Yo creo que los sorianos queremos hablar de eso. Pero la polarización viene inducida también por un interés de los grandes partidos en quitar esto de la mesa electoral. Esa polarización se come a los intereses provinciales o regionales.

P: Tras las elecciones llegarán los pactos. ¿Hay líneas rojas en Soria Ya?

R: Bueno, yo creo que líneas rojas no las pondrán a nosotros, no las vamos a poner nosotros. Los objetivos que tiene Soria Ya, lo que quiere Soria Ya en infraestructuras, en sanidad, en servicios, solo los puede lograr un partido que gobierne, un equipo de gobierno. Entonces, nosotros lo que tenemos que influir es en ese equipo de gobierno. Tenemos que tener capacidad de influencia en la gobernabilidad y eso es lo que buscamos. Líneas rojas, es evidente que si lo preguntas por Vox, pues Vox si puede pactar con alguien, pactará con el Partido Popular, no pactará con Soria Ya. Porque todas las encuestas dan que Vox y el Partido Popular superarán ampliamente la mayoría. Entonces, yo creo que Vox ni entra en la ecuación con Soria Ya. Soria Ya puede entrar en la ecuación con el Partido Popular y el Partido Socialista, junto a UPL, a Por Ávila, o a otros partidos que puedan aparecer. Pero si no, no parece razonable negarse negar por principio a una gobernabilidad cuando los objetivos que tiene Soria Ya solo se pueden conseguir desde un gobierno. Pero eso sí, esa gobernabilidad va a tener un precio para el que esté ahí y un precio de apostar de verdad por Soria, individualizadamente y con una discriminación positiva.

P: Soria fue la única provincia donde Vox no consiguió representación, en parte porque Soria Ya se quedó con el voto de castigo a los dos grandes partidos políticos. Hoy en día Vox sigue al alza. ¿Cree que puede restar fuerza a Soria Ya en las elecciones?

R: Me gustaría pensar que no. La verdad es que no lo sé. Hay una cita bíblica que dice: «Por sus actos los conoceréis». Lo que me gustaría decirle a la ciudadanía, si por los actos les conoceréis, Vox ha tenido una actitud muy negativa hacia todos los proyectos que tuvieran que ver con Soria. Vox votó en contra del grado de los tres primeros cursos de medicina en Soria, ha votado en contra de infraestructuras viarias, ha votado en contra, por ejemplo, del cruce a distinto nivel en la carretera de Berlanga del Duero, cuando se cruza la de Soria-Berlanga con la de Almazán-El Burgo de Osma, ha votado en contra de tantas y tantas cosas que yo no pienso que puedan aportar nada a la ciudadanía soriana. Si la ciudadanía soriana conoce de verdad lo que es el proyecto de Vox en Castilla y León y ese proyecto han sido 4 años allí, han dejado abandonada la provincia de Soria, la han ignorado completamente. Ellos tienen otros objetivos, son objetivos nacionales. El objetivo de Vox en Castilla y León es cero, ninguno. Solo tiene el objetivo de que Abascal sea vicepresidente con Feijóo, con Ayuso o con quien sea, y ese es el único objetivo que tiene Vox. Entonces, por eso me extrañaría que la gente de Soria apostara por Vox, porque es que no tiene nada que aportar a la provincia.

P: Soria Ya siguió la estela de Teruel Existe a la hora de presentarse a las elecciones. Esta formación ha retrocedido en las elecciones de Aragón. ¿Extrae algún lección de eso?

R: Sí, por supuesto que extraemos alguna lección. El debate en clave nacional, el hecho de que todos los candidatos nacionales hayan recorrido Aragón, creo que ha perjudicado no solo a Teruel Existe, sino a poner los problemas de Aragón encima de la mesa. Porque si estamos hablando de Sánchez, de si tú eres corrupto y tú más, estamos hablando de Ábalos, de Cerdán y estamos hablando de la corrupción del Partido Popular y tú más, y tú más, y tú más, es agotador. Y, sin embargo, no se estaba hablando del transporte público de viajeros en Aragón, de la educación en Aragón. Yo creo que ese debate empobrecido dificulta el acceso a los mensajes que partidos como Teruel Existe o Soria Ya pueden introducir. Yo no voy a hablar de Sánchez, yo no voy a hablar en ningún momento en la campaña de Feijóo. No, yo voy a hablar de Soria, de los proyectos que hay pendientes en Soria, paralizados durante décadas y que se solucione el problema de la despoblación tan grave que tenemos y que me diga el señor Carlos Martínez o el señor Fernández Mañueco o el señor Carlos Pollán, qué propuestas tienen para este tipo de problemas.

P: A los sorianos en general, y a Soria Ya en particular, se les acusa muchas veces de victimismo. En esa constante denuncia de la situación, ¿hay victimismo?

R: Los sorianos no somos victimistas, somos víctimas. Llevamos 42 años de comunidad autónoma, siendo víctimas de los gobiernos autonómicos y también de los gobiernos nacionales. ¿Es victimismo que en el año 1993 tanto Partido Popular como Partido Socialista dijeran que la autovía del Duero era una obra prioritaria y que ahora, 32 años después, solo haya ejecutada un 40% de esa autovía? ¿Eso es ser victimista o ser víctima? Eso es poner la realidad encima de la mesa. ¿Es victimismo que llevemos 18 años para reformar el Hospital de Santa Bárbara? El otro día estuve en urgencias y ya me pidieron que hay que reformar las urgencias, que es lo primero que se hizo. O sea, cuando terminen de rehabilitar el Hospital de Santa Bárbara van a tener que volver a empezar a hacer obras de mejora. ¿Eso es ser victimista o ser víctima? Yo creo que eso es ser víctima de una desatención.

P: Quizá la continua denuncia de la situación a veces traslada, sin intención, un mensaje pesimista...

R: Yo no soy pesimista en cuanto al futuro de Soria, no soy pesimista en absoluto. La capacidad de atracción de población inmigrante está encima de la mesa. Hemos sido capaces de atraer una gran cantidad de población inmigrante y además de integrarlas razonablemente en nuestras vidas diarias. Estamos en una situación geográfica envidiable, no aprovechada por los distintos gobiernos en cuestión de infraestructuras. Muy cercanos a Zaragoza, Madrid, Barcelona, el País Vasco, Navarra, Valladolid. Estamos en una situación que podríamos tener un desarrollo razonable. Y además tenemos población formada. Yo no soy pesimista, creo que Soria tiene futuro.

P: Finalmente no van a poder participar en los debates electorales…

R: Esto es muy, muy curioso. Creo que Partido Popular y el Partido Socialista no quieren debatir con Unión del Pueblo Leonés y con Soria Ya. No quieren. Por lo que sea. A lo mejor no quieren contestar preguntas incómodas sobre lo que han hecho durante 42 años abandonando Soria o sobre el referéndum de la autonomía leonesa, por ejemplo.