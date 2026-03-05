Mañueco promete ayudas para pagar el gimnasio con una deducción de 150 euros en el IRPF en Castilla y León

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

La caravana electoral del PP de Castilla y León aterrizó este sexto día de campaña en Valladolid, desde donde el candidato a la reelección para la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció otra de sus propuestas. Así, prometió una deducción en el IRPF de 150 euros para aquellas personas que paguen cuotas en gimnasios y centros deportivos. La medida, según el número uno de los 'populares' al 15-M, pretende fomentar "la actividad física y la vida saludable" y aspira a llegar a 300.000 personas de la Comunidad.

Fernández Mañueco presentó esta novedad, incluida en el programa electoral del PP, desde un escenario junto a la plaza de Colón de Valladolid. También desde allí desgranó la batería de ayudas que el Partido Popular pretende poner en marcha para ayudar a las familias si consigue gobernar en la próxima legislatura. Precisamente, el candidato confirmó que la deducción se hará extensiva también a las cuotas de los hijos.

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta también aprovechó este acto, en el que estuvo respaldado por la candidatura de su partido a la provincia de Valladolid y por varios dirigentes de la formación, para reiterar otros de los compromisos que ha venido adquiriendo en días anteriores.

Así, mencionó la duplicación del Bono Nacimiento hasta alcanzar los 5.000 euros o el Bono Infantil, dotado de 200 euros para sufragar actividades deportivas, culturales o de ocio fuera del horario escolar y que pretende triplicar sus beneficiarios hasta llegar a 90.000 familias.

También desgranó Mañueco la ampliación de 35 a 40 años la edad de los jóvenes para el acceso a las ayudas en materia de vivienda. "Estamos preocupados por los que vivieron la crisis de Zapatero y que no tuvieron la posibilidad de comprar una Vivienda", señaló a este respecto. Además, Mañueco confirmó la mejora de los avales públicos para la compra de vivienda, que podrán alcanzar el 100% de la hipoteca, junto con la construcción de más de 800 nuevas viviendas públicas en el primer año de legislatura.

Mañueco destacó, asimismo, las medidas destinadas a facilitar la emancipación juvenil, como la creación de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, que permitirá deducciones fiscales de hasta 7.500 euros para la compra de la primera vivienda. "El Partido Popular es el partido de las soluciones para las personas y para las familias", señaló, subrayando que las políticas del PP buscan mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos con medidas concretas.

Durante su intervención, Mañueco señaló que la ‘Caravana hacia las Tres Mejores’ busca explicar el programa del Partido Popular con propuestas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos frente a la falta de medidas reales de otras formaciones.

"No vamos a hacer una campaña de insultos ni una campaña pensada para Twitter. Vamos a hacer una campaña pensada para las personas que madrugan, que trabajan, que cuidan y que sacan adelante su familia o su negocio", afirmó.

"No hay que confiarse", trasladó el candidato. "Es el momento de elegir entre promesas o resultados. La respuesta no está en las encuestas, está en las urnas", señaló, concluyendo con un llamamiento a trabajar "con toda la determinación y la ilusión" para lograr la victoria del Partido Popular.