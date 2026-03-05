Martínez garantiza una ley específica de despoblación para evitar «dos velocidades» en Castilla y León

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, defendió este miércoles en Soria la puesta en marcha de políticas públicas y medidas para frenar la despoblación en la Comunidad. Lo hizo durante la presentación del programa electoral para Soria y demandó una ley específica contra la despoblación.

Con esa ley pretende «corregir que Castilla y León tenga dos velocidades». Las propuestas de la candidatura de Soria tienen su eje transversal es la lucha contra la despoblación, ya que, según apuntó, el fenómeno no es una casualidad, sino que «la despoblación es la consecuencia de políticas públicas equivocadas y acumuladas a lo largo del tiempo».

Para la Comunidad, su propuesta se basa en tres conceptos que considera claves: el «derecho a quedarse», el «derecho a volver» o el «derecho a venir». Tres pilares que, según explicó, «buscan garantizar oportunidades para que se pueda desarrollar un proyecto vital, facilitar el retorno de quienes se marcharon y atraer nueva población». Para ello reclama el candidato la citada ley específica de despoblación y una ley de ordenación del territorio, acompañadas de presupuestos plurianuales que sostengan las políticas públicas necesarias.

El político soriano dijo defender un modelo territorial que apuesta por mantener «con vida» a los más de 2.200 municipios de Castilla y León, frente a lo que considera una estrategia de concentración de población e inversiones en unas pocas ciudades».

En el apartado de sanidad, reclamó el refuerzo de los consultorios y de los centros de salud y criticó el modelo sanitario del PP al que acusó de querer beneficiar a la empresa privada. En este sentido expresó que «el modelo del PP es el que pretende cerrar los pueblos y concentrar al paciente-cliente en las capitales de provincia para luego reducir listas de espera contratando con entidades como Recoletas, generando así negocio para otros». También argumentó que en el territorio «se dan velocidades diferentes» y considera que hace falta la incorporación de personal.

«Para Mañueco, nunca es el momento de defender la sanidad», declaró. «Es lo mismo que hace él con algunos hospitales de la Comunidad, como el Mirón o el de Ponferrada, ese es su modelo, tener dos anestesistas en Miranda de Ebro, el colapso, pero luego la culpa la tienen otros y la responsabilidad será de Sánchez y de Puente, o decir que no es el momento de hablar de eso. La Junta no hace nada y nada hace falta, es su modelo territorial en el que llevan 40 años». También destacó la carencia de profesionalidades de la sanidad en la Comunidad y puso el ejemplo de la advertencia del Colegio de Médicos sobre jubilaciones masivas de hasta un 18% del personal en los próximos años. «Hubo 20.000 personas en la calle en Valladolid y Mañueco hace lo mismo que con el cambio climático», apostilló.

«Lo que pasa en Miranda», continuó, «es lo que pasa con el resto de los trabajadores de la Comunidad Autónoma, un déficit de profesionales. Y lo que pasa es que se marchan al País Vasco, a Navarra o a Asturias porque tienen mejores perspectivas económicas y mejores sueldos que en Castilla y León».

En materia de vivienda, Martínez cree que la administración autonómica «debe ser un aval para que los jóvenes puedan tener una vivienda» y recordó que «hay viviendas vacías en las ciudades». En este sentido, apostó por gravar este tipo de inmuebles e incentivar a los pequeños propietarios. Abogó también por la lucha contra el cambio climático como herramienta para combatir los incendio como modelo de gestión forestal.