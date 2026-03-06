El candidato del PSOECyL la vuelve a liar con la “identidad leonesa”: “León es una Castilla en la propia Castilla”

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo

Soria Creado: Actualizado:

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, destacó la "identidad cultural e histórica" de la provincia de León, una tierra que es una "Castilla en la propia Castilla", en un discurso en el que cargó contra el "abandono y olvido" institucional por parte de la Junta de los diferentes territorios de la Comunidad. "Es absolutamente imposible no sentirla así", expresó el líder socialista, razón por la que invitó a reflexionar sobre cuestiones como "el hospital de El Bierzo o el centro de salud de Sahagún", que son dos ejemplos de "abandono institucional" en la Comunidad en algo tan básico como es la sanidad, informa Europa Press.

De esta manera, el candidato socialista la vuelve a liar con "la región leonesa". “León es una Castilla en la propia Castilla”, comentó a continuación, dada la “diversidad cultural” que la hace llamarse “región leonesa”. “Desde la asunción de esa región, fijémonos en las cuestiones que nos unen más como el olvido institucional”, planteó, y volvió a criticar que Mañueco en el debate definiese como “perfecto” el Hospital de El Bierzo.

Una nueva polémica para el líder del PSOECyL, esta vez a una semana de las elecciones, con la autonomía leonesa. La anterior, todavía muy recordad, fue en su mitin de presentación junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se refirió a la Comunidad como "CastillaLeón" sin la 'y'. "A mí me critican porque digo CastillaLeón seguido. Me dio un truco Rebeca, pues habrá que decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia", indicó con ironía.

“Por eso nuestro proyecto tiene que partir de los municipios”, aseveró, como forma de acabar con “las políticas equivocadas desde hace tanto tiempo” que achacó al Partido Popular y frente a lo que sostuvo el derecho a quedarse, volver y venir para evitar que en el Gobierno autonómico siga la derecha que “se está cargando León, como se cargan las otras provincias de Castilla y León” debido a las “potencialidades no aprovechadas”.

Y es que, según Martínez, la Comunidad tiene un patrimonio natural e histórico “incuestionable” que la Junta “no cuida”, como demuestra la gestión de los incendios de este verano, “abandonando a los profesionales, absolutamente exhaustos después de horas de trabajo, y a los alcaldes, que arriesgaron su propia vida”, mientras “uno tenía el vicio de comer y el otro tenía los huevos al sol en Cádiz”.

“Esa es la realidad”, concluyó, con jóvenes que “salen a estudiar fuera de su pueblo desde primaria y cinco de cada diez leoneses que estudian en la universidad salen de la provincia y no vuelven”. Por ello, planteó que “ya está, han tenido 40 años para dar soluciones y no son creíbles”, dado que las propuestas socialistas son devueltas por Mañueco “como un frontón”, y aseguró que “esa realidad se puede cambiar creyéndoselo”, informa Ical.

El líder socialista pidió un “empujón final” a sus afiliados y simpatizantes para certificar la “caída libre” del PP y el “ascenso permanente y continuado” de su formación, que está “a un pasito de ser primera fuerza política” en Castilla y León.

“Las encuestas dan empate técnico, pero no es cierto porque, de serlo, ayer me hubiera dado la mano”, manifestó Martínez en relación al ofrecimiento que le hizo durante el debate al presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y que este rechazó.

Por ello, y para evitar la entrada de la “extrema derecha” como “caballo de Troya” a través de un pacto de gobierno entre PP y Vox, Martínez pidió un “empujón final” a sus compañeros de partido, durante el pincho-mitin celebrado hoy en el bar Metro de la localidad leonesa de Sahagún, para lograr que “el cambio llegue” a Castilla y León.

Martínez comenzó su intervención, recogida por Ical, con un recuerdo al último año, en que estuvo “pisando territorio” y que, pese a estar a muchos kilómetros de su casa, se siente como en ella al contar su proyecto de comunidad “diferente” para acabar con “el olvido que vivimos de la misma administración durante tantísimo tiempo”.

“León es una Castilla en la propia Castilla”, comentó a continuación, dada la “diversidad cultural” que la hace llamarse “región leonesa”. “Desde la asunción de esa región, fijémonos en las cuestiones que nos unen más como el olvido institucional”, planteó, y volvió a criticar que Mañueco ayer en el debate definiese como “perfecto” el Hospital de El Bierzo.

En ese sentido, reconoció que lo que pasaba en Soria “pensaba que era una excepción y vengo a Sahagún o a Cuéllar o el valle del Tiétar y pasa exactamente lo mismo”, y reivindicó la radioterapia para el Hospital de Palencia. “No es una excepción puntual de nuestro pueblo, sino el abandono institucional a todo el territorio”, concluyó.

“Por eso nuestro proyecto tiene que partir de los municipios”, aseveró, como forma de acabar con “las políticas equivocadas desde hace tanto tiempo” que achacó al Partido Popular y frente a lo que sostuvo el derecho a quedarse, volver y venir para evitar que en el Gobierno autonómico siga la derecha que “se está cargando León, como se cargan las otras provincias de Castilla y León” debido a las “potencialidades no aprovechadas”.

Y es que, según Martínez, la Comunidad tiene un patrimonio natural e histórico “incuestionable” que la Junta “no cuida”, como demuestra la gestión de los incendios de este verano, “abandonando a los profesionales, absolutamente exhaustos después de horas de trabajo, y a los alcaldes, que arriesgaron su propia vida”, mientras “uno tenía el vicio de comer y el otro tenía los huevos al sol en Cádiz”.

“Esa es la realidad”, concluyó, con jóvenes que “salen a estudiar fuera de su pueblo desde primaria y cinco de cada diez leoneses que estudian en la universidad salen de la provincia y no vuelven”. Por ello, planteó que “ya está, han tenido 40 años para dar soluciones y no son creíbles”, dado que las propuestas socialistas son devueltas por Mañueco “como un frontón”, y aseguró que “esa realidad se puede cambiar creyéndoselo”.

A por el voto indeciso

Martínez realizó estas declaraciones, recogidas por Ical, durante un pincho-mitin celebrado en el restaurante Metro de la localidad leonesa de Sahagún, donde el líder autonómico socialista estuvo acompañado por dos de las candidatas del PSOE a las Cortes por León, Nuria Rubio y María Jesús de Godas.

La vicesecretaria socialista en Castilla y León, Nuria Rubio, agradeció “el ambiente y la alegría que se respira” ante las visitas por la Comunidad, y en concreto a la provincia de León, del candidato socialista a la Presidencia de la Junta, y tuvo un recuerdo especial a los compañeros que “se jugaron la vida para defendernos del fuego en los montes”.

“Tenemos una oportunidad muy grande el día 15 y tenemos que salir a convencer a los que no tienen decidido qué van a votar o si van a ir a votar”, sentenció, dado que “solo podremos cambiar nuestra tierra si votan Partido Socialista”.

Tras el pincho-mitin, Martínez y Rubio acudirán al centro de desarrollo rural, formación, empleo y espacio de trabajo ‘coworking’ ETC 780, donde tras atender de nuevo a los medios, mantendrán una reunión con agentes forestales y representantes de los sindicatos UGT, CCOO, ATIFCyL, USCAL, CSIF en el sector.