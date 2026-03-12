Esto es lo que cobrarás si te toca estar en una mesa electoral en Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

Se acerca el momento definitivo de las elecciones autonómicas de Castilla y León, cuyas votaciones presenciales se realizarán este domingo 15 de marzo de 2026. El censo electoral dice que 2,1 millones de castellanos y leoneses pueden ejercer su derecho a voto sea en la propia Comunidad o a través del censo de residentes en el extranjero. Pero también habrá numerosos ciudadanos que lo vivan al otro lado de la mesa electoral sea como presidentes de mesa, vocales o personal de la administración implicado en el buen desarrollo de las elecciones.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el mes pasado el decreto que regula las dietas y gratificaciones que percibirá el personal que participe en la organización de las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo de 2026 y fija en 76,41 euros la compensación para los miembros de las mesas electorales, informa Europa Press.

La cuantía no es especialmente escasa si se compara con el ejemplo más cercano en el tiempo (y en el espacio si se mira desde Soria). Aragón celebra sus elecciones autonómicas el 8 de febrero y allí se cobran 70 euros, cinco más que en sus anteriores comicios.

La norma en Castilla y León establece el régimen de compensaciones para los distintos colectivos que intervienen en el proceso electoral y desempeñan funciones que no forman parte de su retribución ordinaria, como los miembros de las juntas electorales, el personal colaborador, los representantes de la Administración y los empleados de los ayuntamientos implicados en los comicios.

Las cuantías incorporan la actualización de las compensaciones conforme a los incrementos retributivos aprobados desde las últimas elecciones autonómicas, y el decreto garantiza también la cobertura de los riesgos derivados del desempeño de las funciones electorales.

El proceso electoral se celebrará sin concurrencia con otros comicios, y la aprobación de este decreto supone un avance en la organización administrativa de las elecciones autonómicas de 2026, ha señalado la Junta, que publicará la norma la próxima semana en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Manual de instrucciones para las mesas

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado también el manual de instrucciones para las personas que integrarán las mesas electorales en los comicios autonómicos de 2026, con el fin de facilitar la correcta organización y desarrollo de las elecciones a las Cortes de Castilla y León.

El manual, supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por la Junta, ofrece una guía práctica y detallada para el desempeño de las funciones de presidencia y vocalías durante toda la jornada electoral, desde la constitución de la mesa por la mañana hasta la finalización del escrutinio y la entrega de la documentación.

Así, el texto recoge instrucciones sobre la comprobación del material, la identificación de los votantes, el cierre de los colegios, el recuento de votos y la correcta cumplimentación de las actas oficiales, además de normas sobre orden público y la gestión de interventores y apoderados.