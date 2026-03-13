Los alumnos con altas capacidades suman 1.554 niños en Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El informe de 2025 publicado por El Mundo del Superdotado sobre la distribución del alumnado con altas capacidades por comunidades autónomas recoge que en Castilla y León hay 1.554 alumnos identificados de un total de 345.927 estudiantes escolarizados, lo que supone aproximadamente un 0,45%, una cifra por debajo de la media estatal.

La Asociación de Castilla y León de Altas Capacidades (Acylac) organiza en Valladolid, este sábado, una jornada de actividades bajo el lema 'Ayúdales a brillar', con motivo del Día de las Altas Capacidades. Las actividades irán dirigidas a familias, profesionales de la educación y a la ciudadanía interesada en conocer mejor la realidad del alumnado con alto potencial intelectual, informa Ical.

Todo ello tiene como objetivo visibilizar las necesidades educativas, sociales y emocionales de los niños y jóvenes con altas capacidades, así como promover espacios de aprendizaje, encuentro y sensibilización.

Las actividades combinarán divulgación, tecnología y actividades creativas para que familias y asistentes puedan conocer de primera mano la realidad de las altas capacidades y compartir experiencias.

La sesión de mañana tendrá lugar en el Instituto de Desarrollo Económico de Valladolid (IDEVA) y comenzará a las 10.00, con la bienvenida institucional a cargo del presidente de Acylac, Rubén Parra, quien presentará la asociación y la importancia de seguir avanzando en la identificación y atención educativa de este alumnado.

A continuación, a las 10.10 horas, se dará comienzo a la conferencia 'Talento y vulnerabilidad: el equilibrio emocional en las altas capacidades’, impartida por la psicóloga, Alicia Sanzo, del centro Psicoínfas. En esta charla se abordará uno de los aspectos menos conocidos de las altas capacidades: el equilibrio entre el potencial intelectual y las necesidades emocionales de estos niños y jóvenes, así como los retos que pueden aparecer en su desarrollo personal y educativo.

La mañana concluirá a las 12.00 horas con el taller ‘Digitalización de objetos en 3D’, impartido por Damasco Studio, en el que se acercará a los asistentes al mundo de la creatividad digital, la innovación y el pensamiento tecnológico.

La sesión de tarde se impartirá en el Centro Cívico Canal de Castilla en el horario de 17.00 a 19.15 horas. La jornada continuará con talleres familiares dirigidos a niños y niñas de infantil y primaria, pensados para fomentar la creatividad, la curiosidad y el aprendizaje compartido.

Entre las actividades programadas se encuentran un taller de música, impartido por la profesora de la Universidad de Valladolid, Nuria Torres Lobo, en el que los más pequeños podrán explorar el ritmo, la expresión y la creatividad musical, y un taller de repostería, dirigido por Natalia Rodríguez de Soy Pasté, donde los participantes aprenderán a elaborar dulces mientras desarrollan habilidades de planificación y trabajo en equipo.

Debido a la limitación de aforo, será necesario realizar una inscripción previa para participar en las charlas y talleres.

Las altas capacidades intelectuales forman parte de la diversidad del alumnado y requieren una respuesta educativa adecuada. Sin embargo, los datos muestran que la mayoría de estos estudiantes continúa sin ser identificada en el sistema educativo.

Las asociaciones de familias subrayan la necesidad de “mejorar la detección temprana, reforzar la formación del profesorado y aplicar medidas educativas adaptadas, que permitan desarrollar plenamente el talento y el bienestar de estos estudiantes.”

Desde Acylac recuerdan que “atender adecuadamente al alumnado con altas capacidades no es un privilegio, sino una cuestión de equidad educativa como marca la ley”.

Con esta jornada, la asociación pretende sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de reconocer y apoyar a estos niños y jóvenes, así como fomentar la colaboración entre familias, centros educativos y administraciones para garantizar el desarrollo integral de los menores con estas características.