Elecciones Castilla y León: constituidas con normalidad todas las mesas electorales

Archivo - Imagen de archivo de una persona que mete su voto en una urna.Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las 4.470 mesas electorales en Castilla y León han quedado constituidas "sin incidencias reseñables" en la mañana de este 15 de marzo, un inicio de jornada electoral marcado por la "normalidad" y el "orden" en los 2.910 colegios habilitados.

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en una comparecencia a las 9.45 horas de este domingo en la que ha recordado que en estas elecciones autonómicas están llamados a votar 2.094.490 ciudadanos para elegir los 82 procuradores que conformarán las Cortes de Castilla y León.

González Gago ha felicitado a todos aquellos que van a "poder manifestar en libertad su opción política" en lo que constituye "una fiesta de la democracia" en la Comunidad que ha comenzado con "toda normalidad y orden", y "sin incidencias reseñables" en lo referido a la constitución de las 4.470 mesas electorales.

Por provincias, el mayor número de mesas electorales se ubican en Valladolid, con 767, seguida de Burgos, con 748; León, con 675; Salamanca, con 633; Zamora, con 368; Ávila, con 354; Palencia, con 341; Segovia, con 327, y Soria, con 257, todas ya constituidas.

Asimismo, el consejero de la Presidencia ha incidido en que Castilla y León es el "territorio más grande y extenso de España", con más de 95.000 metros cuadrados, con 2.248 municipios y 2.208 locales y pedanías, con un censo de residentes de 1.917.546 personas, recoge Europa Press.

A ello, hay que sumar el censo de residentes ausentes en el extrajero (CERA), de 180.222 personas, que ejercerán su derecho el día del escrutinio definitivo por parte de las juntas electorales provinciales y que elevan el total del censo de votantes a 2.097.768 personas.

En este sentido, González Gago ha puesto en valor la "coordinación" y el "despliegue muy importante y capilar de recursos personales y materiales" para la correcta celebración de los comicios autonómicos.