La Universidad de Valladolid celebra elecciones para elegir rector el 28 de abril

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Ya hay fecha para las elecciones en la Universidad de Valladolid, una cita que también implica al Campus Duques de Soria. En las mismas se elegirá tanto rector como Claustro. El proceso, tras la convocatoria inicial, dejará movimientos inminentes.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid (UVa), reunido este martes en la Sala de Juntas del Palacio de Santa Cruz, aprobó el calendario para elegir a los representantes al Claustro Universitario y al rector. Este miércoles está previsto que se publiquen los censos electorales provisionales, mientras que los días 19 y 20 se abre el plazo para presentar reclamaciones. Después, el día 23 se publicará los censos definitivos de electores.

Las candidaturas se podrán presentar del 24 al 27 de marzo. El día 7 de abril se procederá la proclamación provisional, mientras que la definitiva será el 10 de abril. La campaña electoral se ha fijado entre el 13 y 27 de abril y la votación y el escrutinio (primera vuelta) será el martes 28 de abril. La proclamación de resultados provisional será al día siguiente y la definitiva está prevista para el 5 de mayo.

En el caso de que sea necesario una segunda vuelta, la campaña electoral se celebrará del 6 al 13 de mayo, quedando fijada la votación para el día 14. En este caso, la proclamación definitiva del rector sería el día 20 de mayo.

Por otra parte, los miembros del Consejo de Gobierno han aprobado la oferta de empleo público de personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid para este año, así como la dotación de 126 plazas para la estabilización y promoción de personal investigador, profesorado ayudante doctor, profesorado contratado doctor, profesorado permanente laboral y profesor titular de universidad.

El órgano de gobierno de la UVa ha dado el visto bueno también a la primera fase del Plan de Ordenación Docente para el próximo curso. Esta oferta docente estará conformada por 77 titulaciones de grado, 5 semestres internacionales, 17 programas de doble titulación y 67 de Máster, con un total de 4591 asignaturas y 17.979 grupos docentes.

Como novedades en la oferta docente para el curso 2026-2027, la UVa incorpora el Grado en Biotecnología (adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias), el Grado en Farmacia (Facultad de Medicina) y el Grado en Enfermería (Facultad de Enfermería del campus de la UVa en Palencia).