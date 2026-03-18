La Junta convoca ayudas por 2,5 millones de euros para la creación, ampliación o mejora de suelo industrial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ha publicado este miércoles en el Bocyl la convocatoria de subvenciones por valor de 2,5 millones de euros para financiar inversiones y gastos de los Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes para la creación, ampliación o mejora de suelo industrial de titularidad municipal en el ámbito territorial de la Comunidad.

Esta cuantía, que podrá duplicarse en el caso de que el volumen de peticiones así lo requiera, permitirá financiar las inversiones y gastos para la creación, ampliación o mejora de suelo industrial de titularidad municipal, con la finalidad de atraer la implantación de nuevas empresas y mejorar la competitividad de las existentes, así como la creación y el mantenimiento de empleo.

El importe de la subvención será de hasta el 50% sobre el coste subvencionable, y se podrá alcanzar un porcentaje de hasta el 55% para los proyectos localizados en municipios incluidos en Planes territoriales específicos y Programas territoriales de fomento o en otros planes o instrumentos de carácter socioeconómico referidos a determinados territorios de la Comunidad y sus especiales características, aprobados o que se aprueben por la Junta de Castilla y León.

El presupuesto subvencionable aprobado de los proyectos a financiar no podrá ser superior a 1.600.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes comenzará mañana jueves, 19 de marzo, y finalizará el 23 de noviembre. De acuerdo con las bases de la convocatoria, se admiten gastos ejecutados desde el 1 de enero de 2026 y se podrán conceder anticipos de hasta el 50 por ciento de la subvención concedida, recoge Ical.