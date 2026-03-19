Martínez perfila un grupo en Cortes con Urbán de viceportavoz y Rubio y De la Rosa en Mesa

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

EL PSOE de Castilla y León echa a andar su grupo en las Cortes. A casi un mes de que se constituya el nuevo Parlamento autonómico salido de las urnas del pasado domingo, el candidato socialista a la Junta en esos comicios, Carlos Martínez, reunía por primera vez a los 30 procuradores, elegidos por los castellanos y leoneses el 15-M.

Un grupo que, pese a que Martínez no quería desvelar aún a los medios cuál sería la organización del mismo, todo apunta que el líder del PSOECyL lo estaría perfilando con la hasta ahora portavoz, Patricia Gómez Urbán, como viceportavoz y con la cabeza de lista por León, Nuria Rubio, y número 1 por Burgos, Daniel de la Rosa como los parlamentarios que ocuparían los puestos en la Mesa de las Cortes. Ese sería, según apuntan las fuentes consultadas por este periódico, el núcleo fuerte de dirección del que Martínez se rodearía como portavoz, salvo sorpresa de última hora.

No en vano, y así lo remarcan las mismas fuentes a este periódico, los tres son ya personas de la absoluta confianza de Martínez y su núcleo duro en el partido. A Gómez Urbán la designaba como portavoz tras llegar a la secretaría general del PSOE de Castilla y León y la colocación de Luis Tudanca como senador por Cortes y a la vicesecretaria general del PSOECyL, la leonesa Nuria Rubio, como viceportavoz, al no poder situarla en uno de los puestos de la Mesa, en concreto la vicepresidencia. Nada hace pensar que ahora no vaya a ser así, a decir de las mismas fuentes.

Y, lo mismo puede decirse de Daniel de la Rosa. Su secretario de Organización en el partido, parece ser el destinado el segundo de los puestos del Partido Socialista en lo más alto de la Cámara, cuando arranque la nueva Legislatura, el próximo 14 de abril.

Una Mesa que, tal y como avanzaba este periódico, el PSOE va a jugar sus bazas, cortejando a UPL, Soria Ya y Por Ávila, para poder incluso llevarse la Presidencia de la misma, si es que el PP y VOX no cierra un pacto para la misma, como ya hicieran en 2022. Claro que ahora el PP, como también publicaba este periódico, aspira a recuperarla tras estos cuatro años en manos del partido de Santiago Abascal y, para eso, le bastaría con la abstención de la UPL o incluso de Por Ávila y Soria Ya para recuperarla, ya que VOX nunca votaría a favor del posible candidato o candidata socialista.