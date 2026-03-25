Mañueco y Pollán coinciden en diseñar un pacto "más concreto" que en 2022 y con la exigencia de Vox de entrar en el gobierno

Publicado por Ricardo García Valladolid

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La ronda de contactos convocada por el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, tras las elecciones del 15-M arrancó este miércoles con un encuentro entre los 'populares' y Vox que, a decir de sus interlocutores, sirvió como acercamiento de los exsocios de gobierno en torno a la idea de diseñar un pacto "más concreto" que el de 2022 y que partirá de un "proyecto para Castilla y León", pero siempre con la exigencia de los de Abascal de entrar a formar parte del Ejecutivo regional como ya hicieran cuatro años atrás.

Tras una hora y veinte minutos de reunión, los tres representantes de Vox y los cuatro del PP que asistieron a la cita, celebrada en la sede de las Cortes autonómicas, se mostraron en sintonía sobre varias cuestiones. Por un lado, la necesidad de entenderse a la vista del resultado arrojado por las urnas y, por otro, la voluntad de reeditar el pacto de gobierno que firmaron en 2022 pero con sensibles diferencias.

El primero en comparecer ante los medios de comunicación fue el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, que ya en su intervención inicial puso de manifiesto la condición ineludible de su partido para participar en las conversaciones. "Hemos manifestado el interés de participar del gobierno", señaló, con lo que descartó aceptar la propuesta de Mañueco de llegar a un "acuerdo extraparlamentario" con apoyos puntuales y un gobierno 'popular' en solitario.

En todo caso, para Pollán lo más importante ahora y en lo que se sentarán a trabajar ambas formaciones una vez que Mañueco se haya reunido con el resto de las que obtuvieron representación parlamentaria en las urnas es "un acuerdo programático antes de hablar de sillones". Tanto es así que aseguró que en la reunión ni siquiera se planteó la Presidencia de las Cortes, la cual aspira a obtener el PP.

Se antoja, por tanto, un periodo largo de negociación. "Será complicado contar con un pacto antes del 14 de abril", reconoció también Pollán, fecha en la cual está fijada la sesión constitutiva de las Cortes para la próxima legislatura. "No va a ser cuestión de días", insistió, ya que consideró que ambos partidos deben detenerse sobre "cuestiones concretas".

Además, y después de esta primera reunión que definió como "cordial", Carlos Pollán dejó la pelota en el tejado de los 'populares' ya que, según recordó, son ellos los que todavía tienen pendientes las reuniones con el resto de partidos con representación parlamentario. Por lo tanto, avanzó que estarán a la espera de que el PP les llame una vez se hayan celebrado estos contactos: "No tenemos agenda, estamos a la espera de la decisión que tome el PP".

Preguntado acerca de si, como Fernández Mañueco, consideraba que el pacto alcanzado en 2022 puede servir como punto de partida de las nuevas negociaciones, Pollán descartó con rotundidad esta posibilidad y dejó clara su intención de desarrollar un acuerdo de gobierno completamente nuevo "más concreto y más exhaustivo". Además, insistió en que ellos no van "a negociar en los medios" y que la progresión se hará "medida a medida, plazo a plazo".

Tras la intervención de Pollán, quien compareció este miércoles ante los medios en representación del PP fue el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, quien confirmó varias de las cuestiones expuestas por el candidato de Vox y, especialmente, la de que el tema principal de la reunión fue avanzar en "un proyecto de futuro para nuestra comunidad autónoma".

"Somos dos partidos distintos pero hay muchos temas en los que coincidimos", arrancó Carriedo en su intervención, al tiempo que consideró a PP y Vox con "capacidad de llegar a acuerdos" y con el deseo de "entrar en el detalles de estas medidas".

Coincidió también con Pollán en que diseñar el acuerdo va a llevar "algún esfuerzo y algún tiempo", con lo que también vio complicado Carriedo tener el documento final antes de la sesión constitutiva de las Cortes del 14 de marzo. Además, remarcó que "la realidad es distinta en 2026" -con anterioridad el partido había valorado el documento de 2022 como buen punto de partida- y que, por eso, ambos partidos están de acuerdo en la necesidad de "un mayor nivel de concreción".

En todo caso, y a pesar de los expuesto anteriormente por Pollán, Carriedo rehusó hacer valoración alguna sobre la propuesta del PP de pretender un gobierno en solitario con acuerdos puntuales. En todo caso, sí remarcó que siguen defendiendo lo mismo que en la campaña electoral, es decir, esa misma opción. En todo caso, el 'popular' dejó claro que la única opción viable es un pacto con Vox, ya que no habrá un pacto "con este PSOE" y la "aritmética parlamentaria" no ofrece otras alternativas. Eso sí, apostilló que "la mano tendida a todos los grupos va a seguir existiendo".