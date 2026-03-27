Martínez promete crear un «gobierno en la sombra» y el PP le pide que «deje la crispación»

Publicado por Ricrado García Valladolid Creado: Actualizado:

Un "gobierno en la sombra". Esa es la promesa que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, realizó este jueves tras mantener una reunión con el PP para cerrar la ronda de contactos iniciada por los 'populares' tras las elecciones del 15-M. Una iniciativa que, según el líder del PSOECyL, pretende dar respuesta a "un presidente que quiere volver al sofá para ver la Champions".

"Nos convertiremos en ese gobierno en la sombra para que las medidas legislativas que estamos articulando de la mano de la sociedad con los colectivos a los que ellos no escuchan va a ser la hoja de ruta que plantee el Partido Socialista independientemente de si hay repetición electoral o no", aseguró Martínez en su comparecencia ante los medios tras un encuentro que se prolongó durante aproximadamente hora y media.

En este sentido, Carlos Martínez mostró con ironía su "agradecimiento máximo" al PP por haberles convocado en último lugar. "Así sabemos que son reuniones estériles", lamentó, pues consideró que el verdadero pacto de gobierno en Castilla y León "se está negociando en Madrid" y que, por tanto, Mañueco convocó esta ronda de contactos "para intentar parecer que pinta algo".

La crítica intervención de Martínez se produjo minutos antes de la que realizó uno de los miembros del equipo negociador del PP, Carlos Fernández Carriedo, quien hizo un balance final de la ronda en el que invitó al PSOE a "que no se autoexcluya". "Hemos encontrado en el PSOE el deseo de continuar los debates de la campaña electoral", señaló, por eso consideró que con los socialistas será "algo más complicado llegar a acuerdos, pero por nosotros no va a quedar".

Señaló Carriedo que habían encontrado a un Partido Socialista "en el enfrentamiento y la crispación" y que quiere "levantar muros", por eso les pidió "que piensen en los intereses de Castilla y León y no en la crispación".

Frente a estas críticas al PSOECyL, Fernández Carriedo destacó la "buena disposición de Vox, UPL, Por Ávila y Soria Ya" en sus respectivas reuniones con el PP, algo que celebró como punto de inicio de la legislatura porque "cuatro años es tiempo suficiente para que construyamos un proyecto de futuro".

No obstante, Martínez no compartió el punto de vista de Carriedo, ya que consideró que hay acciones urgentes que es necesario llevar a cabo en Castilla y León. "No podemos esperar a que se forme gobierno, a fructifique ese cortejo entre el PP y Vox, entre Feijóo y Abascal, que ya están mirando a 2027", advirtió.

En este sentido, el también secretario general del PSOECyL explicó que durante la reunión pusieron sobre la mesa una serie de medidas a las que el PP no contestó "ni sí, ni no". Por contra, señaló que Mañueco había hablado de financiación autonómica, del Corredor Atlántico y del pacto por la sanidad, ante lo que el dirigente socialista consideró que "la Comunidad no puede ser el elemento que sirva de ariete contra el Gobierno de España".

En su comparecencia, el dirigente socialista reprochó a Mañueco su “autocomplacencia” y que haya reivindicado el “espíritu de Fuensaldaña”, el castillo de la localidad vallisoletana que acogía en el pasado las Cortes, para demandar “grandes consensos”, pero sin desvelar su propuesta para llegar a un acuerdo con el PSOE. A su juicio, la realidad actual es “más triste” puesto que señaló el presidente añora el pasado al no ser capaz de leer el futuro.

En relación a qué ocurrirá en el futuro con el Diálogo Social, el dirigente socialista aseguró que Fernández Mañueco le había respondido de forma literal “no te lo pienso decir” y sobre la corrupción y los presuntos delitos que se investigan a dos excargos sanitarios en Soria, señaló que había utilizado su “mítica frase” de que tiene la “paciencia de Santa Teresa” para desdeñar su planteamiento “en positivo” sobre la transparencia y la regeneración, informa Ical.

Finalmente, Carlos Martínez aprovechó para reclamar a la Junta medidas frente a las consecuencias de la guerra en Irán y Oriente Medio, con la creación de un fondo extraordinario de al menos 200 millones de euros. También le presentó al PP una “hoja de ruta” con seis medidas: la Mesa de incendios, o las nuevas leyes de violencia de género, Transparencia y despoblación así como la ordenación del territorio, y reiteró su posición sobre la financiación autonómica.

Reunión del PSOE con UPL

Ayer, con anterioridad al PSOE, el PP también se reunión por la tarde con la Unión del Pueblo Leonés (UPL). Sin embargo, los leonesistas confirmaron que también habían sido llamados por los socialistas, con quienes tienen previsto sentarse a dialogar en próximas fechas. La secretaria general de UPL y candidata a la Junta, Alicia Gallego, aseguró que están “abiertos” a “hablar una y otra vez” con ambas formaciones, anticipando que en el encuentro con los de Carlos Martínez analizarán vías de “colaboración”.

Gallego aseguró que la reunión con el PP fue una “primera toma de contacto”, para ponerse “cara” en esta duodécima legislatura, y abrir “cauces de diálogo” en lo que para ella es un “nuevo” periodo. De esta forma, aseguró que la UPL asume como una “obligación” atender la convocatoria del PP, pero también la de los socialistas que les han pedido una reunión a pesar de que señaló se han sentido “ofendidos” por las “gracietas” del ministro Óscar Puente hacia los leoneses y su partido.

En ese sentido, la secretaria general del UPL aseguró que no hablaron con el PP de la conformación de la Mesa de las Cortes, que se elegirá en la sesión del próximo 14 de abril, y reiteró que su partido no quiere “sillones”, ni “puestos a cambio de nada”, por lo que evitó generar "ninguna expectativa".

De esa forma, Alicia Gallego insistió en que el objetivo era crear un “cauce de diálogo” y escuchar las propuestas de los ‘populares’ que les han pedido “rebajar” la tensión existente, algo que consideró “deseable” y “valorable”, para que no se reproduzca la “crispación” vivida.

En su opinión, el PP buscará los “acuerdos mayoritarios” con Vox ya que aclaró las “matemáticas son lo que son". Además, apuntó que Fernández Mañueco, al estar en minoría parlamentaria en las Cortes, busca en esta legislatura otros acuerdos porque “cuatro años son largos”.