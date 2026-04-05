Cesefor asesora a los ayuntamientos de Castilla y León para que elaboren sus planes de incendios

Bomberos de la BRIF de Lubia sofocando un incendio en una imagen de archivoICAL

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) asesora y da soporte técnico para que los ayuntamientos de Castilla y León redacten o actualicen sus planes de incendios. La iniciativa esta impulsada por la Junta de Castilla y León y pretende digitalizar los planes contra incendios forestales de ámbito local mediante una herramienta tecnológica que permita a los ayuntamientos redactar, actualizar y gestionar los mismos.

“Se pretenden que dispongan de una herramienta que dé repuesta a una situación crítica de forma más ágil y homogénea”, explicó el responsable del área de Digitalización y Tecnología Aplicada, Rodrigo Gómez.

El proyecto, promovido y financiado por la Administración autonómica, cuenta con el desarrollo tecnológico y la prestación de servicios de Cesefor, además de la colaboración de la Diputación de Ávila y el programa Interreg.

La iniciativa, que refuerza la prevención y la capacidad de respuesta ante incendios forestales en Castilla y León, en un contexto de creciente riesgo asociado a este tipo de emergencias.

Rodrigo Gómez, señaló que los ayuntamientos tienen la obligación de hacer planes de defensa municipal ante incendios forestales, y agregó que el proyecto es innovador porque pone a disposición de los ayuntamientos una herramienta web que les ayuda a su elaboración.

Al respecto, remarcó que la herramienta permite a los municipios digitalizar su guía de respuesta o plan de actuación de ámbito local ante incendios forestales en Castilla y León, facilitando su adaptación al marco del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal), aprobado por Decreto 6/2025, de 27 de marzo. Este plan tiene como objetivo hacer frente de forma ágil y coordinada a las emergencias que afecten tanto a la población como a las masas forestales de la Comunidad.

“La herramienta permite que los ayuntamientos realicen el plan lo puedan actualizar; pueda ser supervisado por técnicos, y consiga una homologación por parte de Protección Civil”, reiteró.

La plataforma integra información cartográfica, medioambiental y estadística ya precargada, lo que permite a los ayuntamientos centrarse en completar los datos específicos de su territorio.

La aplicación se ha financiado con Fondos Europeos y está disponible para municipios de Castilla y León de menos de 20.000 habitantes. Puede ser utilizada tanto por técnicos municipales como por personal externo encargado de la redacción de los planes, y permite exportar los documentos generados y actualizar la información de forma continua.

El sistema organiza el contenido en distintos capítulos que los usuarios deben completar. Muchos de ellos se rellenan automáticamente mediante consultas a bases de datos técnicas, mientras que otros requieren aportaciones específicas de texto. La herramienta incorpora además un visor cartográfico que permite localizar elementos clave, como infraestructuras o puntos de agua. En todo momento, los ayuntamientos pueden consultar la información del plan y exportarlo como documento final.

El sistema permite generar dos productos diferenciados como son una guía técnica o de respuesta y un plan de actuación de ámbito local.

Los planes incorporan datos esenciales para la gestión de incendios, como los contactos de los operativos, los puntos de agua, las características del territorio o la distribución de la población, junto con análisis socioeconómicos y medioambientales detallados.

Esta información mejora la toma de decisiones en situaciones críticas y facilita la coordinación entre ayuntamientos, diputaciones, técnicos y equipos de extinción. Uno de los principales avances del proyecto es la homogeneización de los planes municipales, alineados con las directrices del Infocal, lo que permite disponer de información estructurada y comparable en todo el territorio.