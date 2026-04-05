Heraldo-Diario de Soria

Cesefor asesora a los ayuntamientos de Castilla y León para que elaboren sus planes de incendios

La Junta impulsa la iniciativa para que los ayuntamientos tengan una herramienta que dé una respuesta ágil y homogénea en una situación crítica

Bomberos de la BRIF de Lubia sofocando un incendio en una imagen de archivo

Bomberos de la BRIF de Lubia sofocando un incendio en una imagen de archivoICAL

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El Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) asesora y da soporte técnico para que los ayuntamientos de Castilla y León redacten o actualicen sus planes de incendios. La iniciativa esta impulsada por la Junta de Castilla y León y pretende digitalizar los planes contra incendios forestales de ámbito local mediante una herramienta tecnológica que permita a los ayuntamientos redactar, actualizar y gestionar los mismos.

“Se pretenden que dispongan de una herramienta que dé repuesta a una situación crítica de forma más ágil y homogénea”, explicó el responsable del área de Digitalización y Tecnología Aplicada, Rodrigo Gómez.

El proyecto, promovido y financiado por la Administración autonómica, cuenta con el desarrollo tecnológico y la prestación de servicios de Cesefor, además de la colaboración de la Diputación de Ávila y el programa Interreg.

La iniciativa, que refuerza la prevención y la capacidad de respuesta ante incendios forestales en Castilla y León, en un contexto de creciente riesgo asociado a este tipo de emergencias.

Rodrigo Gómez, señaló que los ayuntamientos tienen la obligación de hacer planes de defensa municipal ante incendios forestales, y agregó que el proyecto es innovador porque pone a disposición de los ayuntamientos una herramienta web que les ayuda a su elaboración.

Al respecto, remarcó que la herramienta permite a los municipios digitalizar su guía de respuesta o plan de actuación de ámbito local ante incendios forestales en Castilla y León, facilitando su adaptación al marco del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal), aprobado por Decreto 6/2025, de 27 de marzo. Este plan tiene como objetivo hacer frente de forma ágil y coordinada a las emergencias que afecten tanto a la población como a las masas forestales de la Comunidad.

“La herramienta permite que los ayuntamientos realicen el plan lo puedan actualizar; pueda ser supervisado por técnicos, y consiga una homologación por parte de Protección Civil”, reiteró.

La plataforma integra información cartográfica, medioambiental y estadística ya precargada, lo que permite a los ayuntamientos centrarse en completar los datos específicos de su territorio.

La aplicación se ha financiado con Fondos Europeos y está disponible para municipios de Castilla y León de menos de 20.000 habitantes. Puede ser utilizada tanto por técnicos municipales como por personal externo encargado de la redacción de los planes, y permite exportar los documentos generados y actualizar la información de forma continua.

El sistema organiza el contenido en distintos capítulos que los usuarios deben completar. Muchos de ellos se rellenan automáticamente mediante consultas a bases de datos técnicas, mientras que otros requieren aportaciones específicas de texto. La herramienta incorpora además un visor cartográfico que permite localizar elementos clave, como infraestructuras o puntos de agua. En todo momento, los ayuntamientos pueden consultar la información del plan y exportarlo como documento final.

El sistema permite generar dos productos diferenciados como son una guía técnica o de respuesta y un plan de actuación de ámbito local.

Los planes incorporan datos esenciales para la gestión de incendios, como los contactos de los operativos, los puntos de agua, las características del territorio o la distribución de la población, junto con análisis socioeconómicos y medioambientales detallados.

Esta información mejora la toma de decisiones en situaciones críticas y facilita la coordinación entre ayuntamientos, diputaciones, técnicos y equipos de extinción. Uno de los principales avances del proyecto es la homogeneización de los planes municipales, alineados con las directrices del Infocal, lo que permite disponer de información estructurada y comparable en todo el territorio.

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