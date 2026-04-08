Pollán: "Si el PP no tiene la mayoría para presidir las Cortes, no tienen más que descolgar el teléfono"

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Transparente. Así fue el procurador electo de Vox por León, Carlos Pollán, acerca de las posibilidades del PP de presidir las Cortes de Castilla y León. Y como ya han venido avanzando estos días dirigentes nacionales de la formación de Santiago Abascal, garantizó su apoyo a los 'populares' con la motivación, eso sí, de que no sea el PSOE el que se haga con la Presidencia del Parlamento autonómico. "Si el PP no tiene la mayoría para presidir las Cortes, no tienen más que descolgar el teléfono", afirmó Pollán, dejando claro que el apoyo de Vox al PP es algo seguro y que solo tienen que pedir los de Alfonso Fernández Mañueco.

A menos de una semana de que se celebre el próximo martes la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León, la composición de la Mesa es toda una incógnita. El PP, volcado en volver a presidirla tras dos legislaturas, necesita recabar apoyos para 'blindarse' ante los que puedan conseguir desde el PSOE. Puede hacerlo gracias a un solo procurador, que todo apunta que sería Pedro Pascual (Por Ávila) pero, en caso contrario, este miércoles ha quedado claro que Vox siempre estará dispuesto a favorecer a los 'populares' y a bloquear a los socialistas a partes iguales.

Antes de la final de la X Liga de Debate y desde la sede de las Cortes, Pollán recordó que desde la jornada electoral desde Vox han tenido "la mano tendida al Partido Popular, que es el que ganó las elecciones, para avanzar en lo que va a ser esta legislatura que viene". "Esta legislatura, lógicamente empieza el martes con la elección de la presidencia de las Cortes", explicó quien fuera presidente de la cámara en los últimos cuatro años, "y el Partido Popular, después de ese 15 de marzo, no tiene la mayoría suficiente para tener esa presidencia de las Cortes, ni el gobierno de la Junta de Castilla León".

"De aquí al 14 de abril", continuó el procurador electo de Vox, "si no tienen esa mayoría o no consiguen los apoyos necesarios para tener esa Presidencia de las Cortés, no tienen más que descolgar el teléfono y nosotros estaremos ahí porque lo que nosotros sí que tenemos claro que no vamos a dejar y y no queremos es que el Partido Socialista presida esta institución", aseveró.

En su intervención y al hilo de lo que el lunes avanzó el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster; y el martes la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, Pollán remarcó que "si el Partido Popular no tiene los apoyos suficientes el día 14 para presidir las Cortes de Castilla y León, no tiene más que descolgar el teléfono porque nosotros estaremos para que el Partido Socialista no presida estas Cortes".

También en la línea de lo expresado desde Bambú, sede nacional de Vox, Pollán insistió en que no está entre las prioridades del partido buscar cargos. "Yo no he dicho que Vox quiera presidir las Cortes de Castilla y León", incidió, "nosotros hemos dicho y lo repito que antes de hablar de sillones queremos hablar de políticas". "No hemos cambiado nuestro discurso desde ese día a hoy. Nosotros no vamos a permitir, si el Partido Popular no tiene una mayoría suficiente, que el Partido Socialista pueda llegar a cualquier tipo de acuerdo para presidir las Cortes de Castilla y León", enfatizó.

Sobre esto mismo, y preguntado acerca de si ese desinterés por los cargos implica que Vox no presentará candidatos para ninguno de los seis puestos de la Mesa de las Cortes, Carlos Pollán fue también tajante. "Desde el día de las elecciones, desde esa noche electoral, que felicité al presidente Mañueco, yo he tenido contactos fluidos con él y tenemos una relación para ir avanzando en que esta legislatura salga adelante y podamos cambiar políticas en Castilla y León", apostilló en este sentido.

"Eso lo mantenemos", apuntó, pero matizó que "lo que sí desearíamos es que desde el Partido Popular a nivel nacional no se sigan poniendo trabas para llegar a acuerdos en las distintas comunidades. Pero yo tengo una relación cordial y fluida desde la noche electoral con el candidato del Partido Popular.

En todo caso, Pollán mantuvo el misterio acerca de si el apoyo de su partido al PP el próximo martes se verá en forma de abstención y votando a favor del candidato propuesto por los de Fernández Mañueco. "Es mucho querer adelantar ahora", dijo, y volvió a remarcar que "lo primero que tenemos que tener claro es que el Partido Popular no tiene esa mayoría para acceder a la Presidencia de las Cortes y quiere ponerse en contacto con nosotros y no consigue más acuerdos o no tiene esa mayoría para presidir las Cortes de Castilla de León". "Pero desde luego que por nuestra parte no querríamos permitir, aunque es el Partido Popular el que tiene la capacidad de decisión para ello, que el Partido Socialista presida esta institución ni ninguna otra", reiteró.

"Si el Partido Popular no tiene la mayoría para presidir las Cortes el día 14, porque no llega a ningún acuerdo con otras fuerzas políticas de las que hay en el hemiciclo, que descuelgue el teléfono y hablaremos", puntualizó Pollán una vez más dejando claro que su invitación no es un mero formalismo. En todo caso, avanzó que por parte de Vox no van "a negociar en los medios de comunicación". "Queremos tener unas conversaciones discretas, serias y unas negociaciones tranquilas", concluyó.