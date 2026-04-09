ATA denuncia que las cotizaciones mínimas de tres de cada diez autónomos subirán este año 135 euros al mes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Tres de cada diez autónomos castellanoleoneses, unos 50.000 en total, verán subir sus cotizaciones mínimas en 2026, 135 euros más al mes, después de que la base mínima de cotización para los autónomos societarios y colaboradores en España se haya elevado a 1.424 euros lo que supone en cotización una cuota mensual de 435 euros.

La presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza, según un comunicado, asegura que el Gobierno no “descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos. Sube un 42% la base de cotización (de 1.000 a 1.424 euros) desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y a los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a mil euros al mes. Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos”.

Desde la asociación se recuerda que en el año 2023 la base mínima era de mil euros para estos colectivos y se argumenta que al no haber presupuestos desde entonces debería seguir congelada. “Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno por no sacar adelante unos presupuestos”, aseguró Mingueza.

Además, según se explica, si la orden que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica, pueden darse casos como que en un negocio familiar el autónomo principal tenga una base media de mil euros -la que declara el 60% de autónomos- y su cónyuge, que colabora y no es el autónomo principal, tenga una base de 1.424 euros mes. El autónomo principal pagará de cuota 300 euros y la autónoma colaboradora 435 euros. En España hay más 3,4 millones de autónomos, de los que 1,2 millones son societarios o colaboradores de autónomos.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026”, añadió Amor. “El Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos de Castilla y León, informa Ical.

Por último, desde ATA se indica que la mayoría de los autónomos afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural.