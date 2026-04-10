Presidencia convoca la mayor línea de ayudas de la historia para mancomunidades y entidades asociativas: 11,8 millones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia publicó este viernes la convocatoria para conceder subvenciones a mancomunidades y entidades asociativas, con cargo a la Cooperación Económica Local General del año 2026, con un importe global de 11,8 millones de euros. Las ayudas para inversión se concederán al 75% máximo del presupuesto considerado. Así lo trasladó el consejero en funciones del ramo, Luis Miguel González Gago, durante su asistencia a la asamblea de la Mancomunidad Bajo Pisuerga, en Cigales (Valladolid), donde expuso las bondades de estas ayudas para la realización de servicios básicos municipales, muchos de los cuales, dijo, “cada ayuntamiento no podría acometer por sí solo”.

Se trata, añadió, de la cifra más alta de la historia en este tipo de partidas. En este sentido, recordó que hace cuatro años ascendió a 5,7 millones, con lo que ha aumentado un 105 por ciento en esta última convocatoria, más del doble. Así, cada entidad tendrá que aportar, como mínimo, el 25 por ciento de dicho presupuesto. González Gago advirtió que el último día para la presentación de solicitudes será el jueves 30 de abril.

La orden de ayudas se divide en dos partes. Por un lado, algo más de 10 millones de euros para mancomunidades y comunidades de villa y tierra, comunidades de tierra, asocios u otras entidades asociativas tradicionales ya existentes; y por otro, una partida de 1,7 millones de euros destinada a las mancomunidades de interés general urbanas y la comarca de El Bierzo, integradas en el apartado ‘Cooperación General Inversiones’, dado que el territorio berciano tiene reconocido un tratamiento similar al previsto para las Mancomunidad de Interés General. La partida global de 11,8 millones se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria para 2024, prorrogados para 2026.

El consejero en funciones explicó que las mancomunidades son un instituto jurídico que permite abordar “la eficiencia y gestión pública”, en tanto en cuanto esa “unión de municipios hace que se puedan abordar proyectos e inversiones que de otra manera sería muy difícil poder realizar por su importancia y por su coste económico”. “La unión, como se suele decir, hace la fuerza”, remarcó.

González Gago enumeró servicios locales como la recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, el mantenimiento de la red de agua y de saneamiento, la limpieza diaria de las calles, las barredoras, la iluminación y el mantenimiento de las farolas y el arreglo de caminos, entre otros. Por ello, puso en valor el trabajo de las mancomunidades para acometer estos trabajos, en la Comunidad que “más entes asociativos tiene de toda España”, con 240, más 38 comunidades de villa y tierra, además del Consejo Comarcal del Bierzo. Son más de 2.000 municipios, el 90% del total, y más de 1,7 millones de vecinos que se benefician de la prestación de estos servicios que realizan las mancomunidades, como recoge Ical.

En el caso de Bajo Pisuerga, dijo, ha recibido en los últimos cuatro años una ayuda de 540.000 euros que ha permitido renovar de forma importante la flota de los vehículos de recogida de residuos sólidos y de los contenedores. Se trata de una mancomunidad integrada por nueve municipios y 10.000 vecinos.

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Aunque la línea convocada mantiene los tipos de inversión que habitualmente suelen pedir las corporaciones locales, tales como vehículos de recogida de residuos, barredoras, retroexcavadoras, biotrituradoras para las podas y arreglo de almacenes para sus propiedades, en esta ocasión se recoge otra de las necesidades trasladadas por estos órganos. Se trata de dumpers, que son los vehículos que llevan una caja adelante y que permiten la “realización de pequeñas obras”; y generadores eléctricos con remolque transportable que facilitarán luz “ante una carencia de energía eléctrica puntual que se pueda producir para bombear agua”, para las fiestas o para centros sociales como las residencias de mayores si puntualmente hay un corte.

“Esperemos que esta ampliación del objeto tenga una acogida muy adecuada por el conjunto de mancomunidades de la comunidad”, comentó González Gago, quien incidió también en que no se obligará al cambio de un vehículo por otro, es decir, que “la adquisición de un nuevo vehículo no conlleve el achatarramiento del anterior, cuando están en buen uso y la eficiencia exige agotar el periodo de vida natural”.

Igualmente, determinó que “se hace un especial esfuerzo en que todas estas inversiones estén caracterizadas por la sostenibilidad ambiental, de tal manera que todos los vehículos estén certificados en normativas europeas medioambientales, así como en la eficiencia energética respecto a la parte de los edificios, las naves o las sedes de las corporaciones locales”.

Por último, confió en que esta convocatoria se resuelva antes del verano para que “tengan tiempo las mancomunidades de afrontar las respectivas contrataciones de todas esas maquinarias”.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Valoria la Buena, Francisco Javier Calvo, puso en valor esta convocatoria de subvenciones anuales porque “sin ella estos órganos no serían viables, al ser mucho más cara la prestación de servicio”. En su caso, añadió, se ha renovado en los últimos años toda la flota de vehículos gracias a estas subvenciones, al igual que los contenedores de basura. “Esperamos seguir obteniendo esas subvenciones para que sigamos mejorando nuestros servicios y prestemos mejor la recogida de basuras y el resto de acciones que realizamos”, apuntó, para poner como ejemplo que el coste de un camión de basuras asciende a 240.000 euros, de los que la Junta aporta 70%, una ayuda sin la que “no se podría optar a comprar un vehículo nuevo”.