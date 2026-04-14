Vázquez apuesta por unas Cortes "sin sectarismos" y con "el diálogo frente a la fuerza"

Publicado por Felipe Ramos, Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Ya es oficial. Las Cortes de Castilla y León echaron a andar este martes hacia la XII Legislatura en una sesión que concluyó con una breve intervención del nuevo presidente de la Cámara, Francisco Vázquez. El nuevo jefe del Legislativo autonómico brindó unas palabras al resto de los procuradores y avanzó que su trabajo consistirá en hacer de las Cortes "el tronco fuerte que sostenga las esperanzas de todos los ciudadanos".

En un discurso de menos de cinco minutos y que concluyó puntualmente a las 13.30 horas, dos horas después de que comenzara la sesión, Francisco Vázquez consideró que ese "tronco fuerte" al que apeló debe construirse "sin sectarismos, con libertad y con la mirada puesta en un futuro que nos debe encontrar unidos".

Arrancó su discurso el segoviano "con la humildad de quien conoce el peso de la historia, que alberga esta institución y con la determinación de quien entiende que el futuro de nuestra tierra no es un destino inevitable, sino una construcción diaria". En este sentido, recordó "con orgullo" el año 1188 en León, "donde la Unesco reconoce como testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo a estas Cortes".

"Desde aquellas curias regias hasta este hemiciclo moderno, el espíritu es el mismo", continuó Vázquez, quien situó "el diálogo frente a la fuerza y la ley frente al arbitrio". "Nuestra Comunidad no se entiende sin la sobriedad de Castilla y el vigor de León, sin la sobriedad de León y el vigor de Castilla", apostilló.

"Estas Cortes han sido elegidas por todos los castellanos y leoneses", continuó el nuevo presidente del Parlamento autonómico, "por ello, esta cámara es la representación legítima de todos ellos". "Ser parte de esta institución es un privilegio que conlleva también una responsabilidad ineludible", recordó Francisco Vázquez, e invitó al resto de procuradores a "responder con trabajo, lealtad, entrega y a la confianza que los ciudadanos de nuestra tierra han depositado en nosotros".

Sobre su nuevo cargo, el parlamentario 'popular' reconoció que "asumir la presidencia de las Cortes de Castilla y León no es solo un honor político, es un compromiso con la palabra, con el pacto y con esta comunidad que se funde en esencia con los cimientos de España".

En esta intervención, Vázquez no quiso pasar por alto un agradecimiento explícito al presidente de su partido, Alfonso Fernández Mañueco, así como a los presidentes de las Cortes que le precedieron en el cargo. "Cada uno de ellos desde distintas sensibilidades políticas aportaron su trabajo para la consolidación de esta institución", apostilló.

"La presidencia de las Cortes no pertenece a un partido o a una persona, sino a todos los castellanos y leoneses", insistió Vázquez, quien a este respecto se comprometió a "mantener el listón de la dignidad parlamentaria tan alto como los ciudadanos de nuestra comunidad se merecen".

"Vivimos tiempos de una complejidad técnica y emocional sin precedentes", advirtió también el procurador segoviano, "nos enfrentamos a una encrucijada que estas cortes deben abordar con valentía día a día". "Pero en democracia, los ciudadanos deciden. En este caso, han otorgado la responsabilidad para formar gobierno al Partido Popular, y esa será una de las primeras tareas de esta cámara, desarrollar los trabajos necesarios para que se conforme un gobierno en Castilla y León", avanzó.

En cuanto a su objetivo como presidente, Vázquez aseguró que es "hacer que estas Cortes sean lo más útiles posibles para todos los castellanos y leoneses". "Cada grupo parlamentario tiene sus propias ideas y su propia visión de lo que es mejor para Castilla y León", reconoció, pero apuntó que "la confrontación de estas ideas no solo es legítima, sino que es necesaria en democracia".

"No me equivoco si afirmo que todos los grupos comparten un mismo propósito", insistió, "hacer el mejor trabajo posible para mejorar la vida de las personas". "Este objetivo común debe ser lo que guíe que nuestros debates se desarrollen con el respeto que merece el interés general de todos los ciudadanos. Defender esta tierra es trabajar cada día para que los que vivan en ella tengan más oportunidades". "Señoras y señores procuradores, hagamos honor al juramento o promesa prestados. Pongamos lo mejor de nosotros mismos al servicio de esta tierra", invitó.

En el mismo sentido, Francisco Vázquez apuntó que no tiene interés en ser "el presidente de una mayoría, sino el presidente de todos los procuradores", por lo que brindó a todos su mano tendida.