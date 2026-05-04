La Junta convoca ayudas de hasta 3.000 euros para apoyar a los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo publica este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria de subvenciones destinada a paliar la pérdida de poder adquisitivo de aquellos trabajadores que hayan sufrido una suspensión de contrato o una reducción de jornada a raíz de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

La convocatoria va dirigida a los trabajadores de centros de trabajo ubicados en Castilla y León que se hayan visto afectados por expedientes de regulación temporal de empleo durante al menos 10 días, en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026.

El programa contempla una ayuda de 10 euros por cada jornada completa de suspensión, hasta un máximo de 300 jornadas, lo que permite alcanzar una cuantía de 3.000 euros por persona beneficiaria. En los supuestos de reducción temporal de jornada o contratos a tiempo parcial, la ayuda se calculará de forma proporcional.

La convocatoria, que se tramita en régimen de concesión directa, cuenta con un presupuesto inicial de 780.000 euros que podrá duplicarse, en función del número de solicitudes, con el fin de atender al mayor número de trabajadores posible.

Podrán acogerse a las ayudas los trabajadores afectados por ERTE de cualquier naturaleza: ETOP, Fuerza Mayor, Mecanismo Red, así como aquellos establecidos por resolución judicial en un procedimiento concursal. Igualmente, podrán beneficiarse de las ayudas los trabajadores fijos discontinuos cuando la interrupción o finalización anticipada de su actividad derive de este tipo de situaciones.

Las solicitudes podrán presentarse a partir de mañana y hasta el próximo día 25 de mayo. Podrán formalizarse tanto de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León como de manera presencial, conforme a la normativa vigente.

Esta convocatoria ordinaria se ha complementado con las ayudas extraordinarias convocadas para paliar la pérdida de poder adquisitivo en expedientes derivados de las inundaciones del pasado mes de febrero.

Con estas ayudas, la Junta de Castilla y León trata de apoyar a los trabajadores que atraviesan situaciones complicadas como consecuencia de crisis empresariales, contribuyendo a amortiguar el impacto económico que conlleva la suspensión de empleo o la reducción de la jornada laboral a raíz de un expediente de regulación de empleo, recoge Ical.