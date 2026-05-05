La Junta convoca una nueva edición de las ayudas para mantener bares en los pueblos y elimina el límite de población

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en el bar de presentación de las ayudas en Aldeanueva de Figueroa (Salamanca).HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha convocado una nueva edición de las ayudas destinadas al mantenimiento de bares y centros de ocio en pequeños municipios y entidades locales menores de la Comunidad, una línea que como principal novedad en 2026 elimina el límite de población para permitir que cualquier localidad con un único establecimiento de estas características pueda beneficiarse.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este lunes esta convocatoria en el municipio salmantino de Aldeanueva de Figueroa junto a su alcaldesa, María Candelas González, en el único bar de la localidad, ejemplo del tipo de establecimiento al que se dirige esta medida.

Las ayudas, cuya convocatoria se ha publicado este lunes 4 de mayo en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), podrán solicitarse hasta el próximo 29 de mayo.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que lo que se busca con esta ayuda es que los pueblos "no pierdan lo que les da vida", que la gente "pueda quedarse, que haya lugares donde encontrarse y que el día a día sea más llevadero para quienes viven allí".

La Consejería de la Presidencia destina 3,5 millones de euros a estas ayudas, que podrán ser solicitadas por los ayuntamientos de aquellos municipios o pedanías que cuenten con un único bar o centro de ocio, ya sea de titularidad pública o privada, que garantice una apertura mínima de cinco días a la semana (excepto en periodo vacacional) y cinco horas al día.

Aunque en esta edición desaparece el límite de población, tendrán prioridad las entidades locales con menos de 200 habitantes, seguidas de aquellas con hasta 300, para después continuar con aquellos municipios con más población.

Cada municipio o pedanía podrá recibir hasta 3.000 euros para sufragar gastos corrientes de funcionamiento del establecimiento como suministros energéticos, calefacción, agua, internet o servicios audiovisuales.

Dichos gastos deberán corresponder al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, y la solicitud deberá presentarse de forma telemática por parte del ayuntamiento de la localidad.

Lugar de convivencia

"En muchos pueblos, el bar no es sólo un negocio, sino que es el principal punto de encuentro y convivencia; los bares no sólo funcionan como espacios de ocio ocasional, sino también como lugares permanentes que sostienen la vida social cotidiana, combaten la soledad y refuerzan los vínculos vecinales", ha subrayado el consejero.

Además, González Gago ha incidido en la dimensión asistencial de estos establecimientos, que permiten detectar situaciones de vulnerabilidad, aislamiento o problemas de salud desde la cercanía y contribuyen así al bienestar de las personas que viven en el medio rural.

A ello se suma su impacto económico, ya que cada bar que permanece abierto genera actividad, mantiene empleo y contribuye a dinamizar la economía local, de tal manera que favorecen a que los pueblos sigan siendo lugares vivos y habitables durante todo el año.

La convocatoria de 2026 da continuidad a una medida puesta en marcha en 2024, que se ha consolidado en tan sólo dos años como "una herramienta fundamental para sostener la vida social y económica en el medio rural", ha añadido la Junta.

En 2024, primer año de aplicación, se concedieron ayudas por valor de más de 2,2 millones de euros a 734 bares y centros de ocio ubicados en municipios y pedanías de hasta 200 habitantes.

En 2025, tras ampliarse el umbral poblacional hasta los 300 habitantes, la cuantía ascendió a 2,8 millones de euros, lo que benefició a 933 establecimientos.

A la vista de esta evolución, teniendo en cuenta tanto la dotación prevista de 3,5 millones de euros como la eliminación del límite de población ya incorporada en la convocatoria de este año, la previsión es que en 2026 se supere el número de establecimientos beneficiados hasta ahora.

Como ha señalado el consejero, "los centros de ocio y convivencia son los lugares donde sucede todo en los pequeños pueblos, donde las personas se encuentran, conversan, comparten y se cuidan mutuamente" y considera que mantenerlos abiertos es también una forma de mantener "vivos" los pueblos.