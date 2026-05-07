El presidente de las Cortes propone a Mañueco como candidato a una investidura sin fecha

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Ya es oficial. El 'popular' Alfonso Fernández Mañueco será el único candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León después de que el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, así lo propusiera este jueves tras concluir su ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria. De esta forma, el jefe del ejecutivo en funciones se encamina a su tercera investidura las cual, por el momento, no tiene fecha.

Tras sus reuniones con las distintas formaciones, Vázquez confirmó en rueda de prensa que Mañueco será el único candidato para convertirse en presidente de la Comunidad por ser el único "con capacidad de afrontar una sesión de investidura con garantías" y ser "capaz de ofrecer estabilidad". Lo que no pudo precisar, no obstante, es cuándo se celebrará el pleno en que adquiera dicho cargo y que, en todo caso, debe ser la sesión anterior al resto de ellas previstas.

De hecho, la investidura debería celebrarse, según palabras de Vázquez, "antes que el pleno de senadores". No obstante, y si la primera no cuenta con un plazo definido, el segundo sí lo tiene. Las Cortes disponen de 60 días naturales desde su constitución para elegir a los representantes de la Comunidad en la Cámara Alto, lo que a su vez lleva la fecha toma hasta el 11 de septiembre, contando con el parón veraniego. Por lo tanto, y según las palabras del presidente del Parlamento, la investidura debería producirse antes de este día, aunque en una fecha todavía indeterminada.

"Vamos a ir paso por paso", insistió Vázquez en este sentido. "Hoy estoy aquí para proponer al candidato a la Presidencia de la Junta", recordó, aunque anticipó que el siguiente paso será la convocatoria de la Mesa y de la Junta de Portavoces para ordenar, precisamente, ese pleno de investidura todavía en un limbo temporal. "Debemos ser rigurosos", aseguró no obstante.

No es ningún secreto, en todo caso, que los plazos dependen en esta ocasión de las negociaciones del acuerdo de gobierno que están protagonizando el PP y Vox. Mañueco. A pesar de ello, Vázquez no quiso abordar esta cuestión. "Debo ser especialmente respetuoso con el papel institucional que represento. Corresponde a los grupos alcanzar los acuerdos para que eso se lleve a cabo. Mi trabajo es que proceso se desarrollo de acuerdo al Estatuto y Reglamento", sentenció.

Martínez pregunta por "el peaje"

La segunda jornada de la ronda de contactos arrancó este jueves con el encuentro entre Francisco Vázquez y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, quien al término del mismo y ya en rueda de prensa lo calificó de "trampantojo que está obligado a hacer Mañueco para intentar escenificar ese acuerdo con Vox que es incluso previo a la cita electoral".

Carlos Martínez y Francisco Vázquez antes de su reunión dentro de la ronda de contactos.ICAL

"Lo que todavía no conocemos", continuó el también secretario general del PSOE de Castilla y León, "es lo que viene recogido en la letra pequeña de ese acuerdo, qué precio ha pagado Mañueco por el apoyo de Vox" porque, como aseguró, la formación de Santiago Abascal "no da nada gratis".

¿Qué peaje vamos a tener que pagar los castellanos y leoneses para que Mañueco vuelva a ser presidente de la Comunidad?", se preguntó al respecto el dirigente socialista, al tiempo que aseguró que "estamos ante una nueva maniobra de distracción para ocultar la letra pequeña de ese acuerdo que no quieren sacar antes de las elecciones andaluzas".

Insistió Martínez, por tanto, en el que "el problema no es la parálisis en la que estamos inmersos, sino el ocultismo con el acuerdo". "Llevamos desde el 15 de enero 'en pause' y dos años sin presupuestos", censuró, y aseguró que "eso se ve en el día a día con las listas de espera, los comedores escolares cerrados en verano y reivindicaciones sen atender de las campañas contra incendios", entre otros ejemplos.

Trasladó asimismo Martínez que durante su reunión con Vázquez le había preguntado acerca de las negociaciones con Vox y sobre "qué peaje se ha pagado", pero la respuesta que obtuvo del presidente de las Cortes fue la de "a mi no me toca" porque "es del ámbito de partidos". "Igual hay que preguntar al señor Feijóo para cuándo se pretende cerrar ese acuerdo y qué recoge la letra pequeña", ironizó al respecto el socialista.

A la vista de como avanzan los plazos, Martínez remarcó que "nos vamos a ir a septiembre sin sesión de control pero eso sí, estabilidad y certezas", señaló con ironía parafraseando los eslóganes del PP. "Si le damos plazo indefinido al señor Mañueco, ¿hasta dónde nos puede llevar, con lo cómodo que está", cuestionó, para a renglón seguido censurar que "así gobiernan las autocracias".

"Mañueco es garantía"

Tras la comparecencia de Martínez en rueda de prensa llegó el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, quien confirmó que su formación, además de cerrar la ronda de consultas con Vázquez por haber sido la más votada, había propuesto como candidato a Alfonso Fernández Mañueco ya que, en su opinión, "reúne esa legitimidad de representar a la mayoría de los ciudadanos".

Leticia García y Francisco Vázquez antes de la última reunión de la ronda de contactos en las Cortes.ICAL

En este sentido, García aseguró que el presidente de la Junta en funciones "se presentó a las elecciones con un proyecto, con un programa de gobierno que ha sido validado por las urnas". Además, agregó que "dispone de las responsabilidad necesaria para liderar una comunidad tan importante como Castilla y León" y que "no parte de cero" porque "está avalado por su gestión". Por todo ello, García remarcó que Fernández Mañueco "es algo más que un candidato, es una garantía de futuro para Castilla y León porque representa las certidumbres económicas y sociales".

En cuanto a las negociaciones con Vox, García insistió en que los tiempos están en un plano secundario. "No estamos manejando ningún plazo", remarcó, e incidió en que "lo importante no es el tiempo, es lo que vamos a acordar". "Queremos que el acuerdo sea cuanto antes y que la investidura se produzca cuanto antes", aseveró, pero también deslizó que el objetivo es "llegar a un buen acuerdo" y que "eso supone mucho trabajo y muchas medidas a consensuar". "No estamos buscando un acuerdo rápido, sino un acuerdo bueno", apostilló, aunque sin revelar si ve probable que el pacto se alcance antes de las elecciones andaluzas, una posibilidad que Vox descartó el día anterior.

Asimismo, y después de que los partidos que componen el Grupo Mixto en las Cortes coincidieran en criticar la demora en esas negociaciones, Leticia García replicó recordando que "para una investidura es importante tener un acuerdo de gobierno". "Estamos en un tiempo razonable ahora mismo. No podemos estar hablando de tiempos alargados", insistió, y sobre la secuencia que se produjo en Extremadura, aseguró que Castilla y León tiene "otros reglamentos y otros plazos".

Dio también respuesta García en su intervención a la posibilidad deslizada el día anterior por Vox de que la firma del acuerdo en Castilla y León se estuviera alargando por voluntad de Génova, lo cual negó en rotundo. "Estamos trabajando sin ningún tipo de injerencia, desde Castilla y León y para Castilla y León", aclaró la portavoz 'popular'. Eso sí, no negó la participación en las reuniones de dirigentes nacionales: "No tiene importancia quien esté en esas reuniones sino el acuerdo al que lleguemos al final".

La parte crítica de la intervención de la portavoz socialista fue dirigida al Grupo Parlamentario Socialista y en especial a su portavoz, a quien García reprochó su "menosprecio" a una ronda de consultas a los grupos que, según consideró, "es trascendental". Por ello, quiso manifestar en nombre de su grupo "el respeto profundo a estas Cortes y a las instituciones".

En este sentido, lamentó que Martínez "se presentaba como candidato y define estos actos como sainetes y como trampantojos", algo que consideró como "una falta de respeto a las Cortes que tienen que proponer y elegir al presidente de la Junta". De hecho, García afirmó que el portavoz socialista "no respeta ni a sus propios antecesores que votaron a favor del reglamento de las Cortes".

También respondió la portavoz 'popular' a las acusaciones de Martínez acerca del ocultismo en sus negociaciones con Vox, y puso de manifiesto que "no sabemos qué pactos firmo Sánchez para ser presidente del gobierno". Asimismo, avanzó que el pacto de Castilla y León "será escrito, con medidas y transparente, se hará público y no tendrá ninguna letra pequeña".

García pidió a Martínez que "entienda de una vez que no fue elegido para gobernar" y que "asuma que su partido no ganó". "Ya está bien de dar lecciones democráticas, parece una broma", censuró, y recomendó a su homólogo socialista que "termine de aterrizar en las Cortes y empiece a trabajar por los ciudadanos y con respeto a los castellanos y leoneses".