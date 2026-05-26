La Universidad de León sólo retirará el Honoris Causa a Zapatero "si los indicios se convierten en pruebas"

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo

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La Universidad de León se planteará retirarle al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el título de Doctor Honoris Causa en el caso de que "los indicios se conviertan en pruebas" y de que "se demuestre que hay más que indicios" de su culpabilidad en el caso Plus Ultra.

"Estamos el inicio de las investigaciones y el auto tan solo tienen indicios, por lo que no hay pruebas suficientes como para plantearse retirar el Honoris Causa, por lo que vamos a esperar al avance de las investigaciones", afirmó este martes la rectora de la ULE, Nuria González.

González recordó que la institución académica le otorgó el título a Zapatero en 2023 por "su buen hacer como presiente del Gobierno, su trayectoria política y las leyes que se aprobaron dentro de su Gobierno".

Por ello, quiso dejar claro que, "si toda esa gestión queda en entredicho" porque "los indicios se conviertan en pruebas", ese sería el momento en el que la Universidad de León "se plantease retirarle a Zapatero el Honoris Causa".