Castilla y León suma ya 43 muertos en accidentes de tráfico, 9 más que en 2025

Publicado por Íñigo Arrúe Valladolid Creado: Actualizado:

Hay un dato aún más preocupante que el balance del sábado negro en las carreteras de Castilla y León con cinco personas fallecidas en accidentes en Soria, León, Valladolid y Ávila. Preocupante, porque el balance del año de la DGT a cierre de 4 de junio de 2026, ya reflejaba que la Comunidad estaba en cabeza del aumento de víctimas mortales, solo detrás de Castilla-La Mancha.

Ahora, sumando los cinco fallecidos del sábado, ya son 46 las víctimas mortales, frente a las 37 del año pasado: nueve decesos más, lo que supone un aumento del 24% en los primeros cinco meses y una semana de año. En España, por contra, los decesos bajan de 437 a 389, un 11% menos. De hecho, hasta nueve comunidades españolas registran descenso de fallecidos hasta esta época del año.

Por provincias, Valladolid destaca con las peores cifras, ya que pasa de dos a nueve fallecidos, siete más. Le sigue Soria, que sube de 2 a 5, tres más, lo mismo que Ávila. Palencia crece de 4 a 6, más, y Zamora sube uno, de dos a tres muertos.

La mejor evolución se produce en Segovia, con 5 muertos menos (baja de 7 a dos), seguida de León, con tres finados menos, al pasar de ocho a 5. Salamanca mantiene un fallecido en estos cinco meses.

De todos los accidentes mortales de este sábado 6 de junio el más grave se produjo de madrugada en Pinilla del Campo (Soria), donde un turismo se salió de la vía, volcó y terminó chocando contra un talud en la carretera SO-P-2003. Dos jóvenes de 19 y 18 años fallecieron y otros tres ocupantes, de entre 16 y 22 años, y residentes en la ciudad de Soria, resultaron heridos graves.

Poco antes, un motorista de 40 años perdió la vida tras sufrir una salida de vía en la carretera LE-7401, en el término municipal de Riego de la Vega (León). La cadena de accidentes mortales había comenzado 21.50 horas del viernes en Villalán de Campos (Valladolid), donde un turismo se salió de la carretera VP-5507 con el resultado de un varón de 43 años fallecido y una mujer de 25 años resultó herida grave y fue evacuada al Hospital Río Hortega.

La quinta víctima mortal se registró a las 11.53 horas del sábado en Santo Domingo de las Posadas (Ávila), donde un hombre de 70 años falleció tras la colisión frontal entre un turismo y un camión en la N-403.

Choque de camiones

La trágica jornada del sábado llegó cuando aún no se había disipado la conmoción del accidente registrado el miércoles en la N-122, con dos transportistas fallecidos.

Un brutal impacto frontal entre un camión frigorífico y un trailer, cuando ambos circulaban por la N-122 a su paso por Quintanilla de Arriba, terminó con el peor de los finales. Los conductores de ambos vehículos fallecían en el acto tras un violento accidente que engrosa una lista negra de muertes. Más muertes en el asfalto y, de nuevo, la carretera nacional N-122 como punto negro y de mayor concentración de accidentes de la provincia de Valladolid. En cinco años, el tramo entre Traspinedo y Peñafiel concentra 10 fallecidos en los últimos cinco años.

Se da la circunstancia de que la provincia de Valladolid cerró el primer trimestre de este año con tres fallecidos, los mismos que en 2025, pero desde el mes de abril, la cifra ha aumentado a nueve decesos.

Entre los últimos siniestros figura un considerado accidente laboral en las obras de humanización de la VA-20. Un accidente laboral acabó con la vida de uno de los trabajadores, cuando un camión golpeó a un operario que terminó perdiendo al vida. La víctima tenía unos 60 años. El suceso se produjo en el punto kilométrico 10,300 de la ronda interior de Valladolid, a la altura del cruce con la calle Cobalto. No fue el único accidente laboral en la región, ya que el 7 de enero falleció el conductor de un quitanieves en el Puerto del Pico al caer por una ladera.

En el conjunto de Castilla y León, un siniestro destacó por su gravedad y por ser el primero mortal del año. Ocurrió el 2 de enero en Burgos. Dos personas, un varón de 68 años y una mujer de 64, fallecieron y otras dos resultaron heridas tras una colisión frontal entre un turismo y una autocaravana en el kilómetro 288 de la N-122, a la altura de la localidad ribereña de Fuentelisendo.