Un detalle inesperado en la cena del Papa León XIV en Madrid pone el foco en Castilla y León

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La presencia de Castilla y León, la Denominación de Origen Bierzo y la Denominación de Origen León marcó uno de los momentos clave de la cena oficial ofrecida al Papa León XIV en el Palacio Episcopal de Madrid, donde los vinos elaborados por Raúl Pérez y la bodega Margón se convirtieron en embajadores del territorio en un evento de alto nivel institucional y cultural.

Los vinos de Castilla y León, protagonistas silenciosos en Madrid

La velada, organizada con motivo de la visita del Pontífice a España, fue concebida como una exhibición del potencial gastronómico nacional, pero con un foco claro en el interior peninsular. En ese contexto, los vinos de Castilla y León adquirieron un protagonismo singular, reforzando el posicionamiento de la comunidad como referente enológico dentro y fuera del país.

Entre las referencias seleccionadas destacaron dos vinos de la Denominación de Origen Bierzo: el godello Lhardy 2024 y el tinto Villegas 2023, ambos firmados por el reconocido enólogo Raúl Pérez, una de las figuras más influyentes del panorama vitivinícola español. A ellos se sumó un rosado de la Denominación de Origen León, elaborado con uva Prieto Picudo por la bodega Margón, procedente de viñedos de Pajares de los Oteros, que aportó frescura y singularidad al conjunto.

El menú, diseñado por la Real Academia de Gastronomía, planteó un recorrido por productos icónicos de distintas regiones españolas. Desde el centollo gallego hasta las quisquillas de Motril, pasando por pescados del Cantábrico, jamón ibérico de Huelva o elaboraciones tradicionales como el gazpacho, la ensaladilla rusa o las croquetas de cocido, la propuesta combinó tradición y diversidad.

Gastronomía como relato cultural ante el Papa León XIV

En este contexto, la elección de vinos de Castilla y León no fue casual. La comunidad ha consolidado en los últimos años una estrategia de posicionamiento basada en la calidad, la identidad territorial y la singularidad de sus variedades autóctonas. Tanto la Mencía del Bierzo como la Prieto Picudo leonesa representan ese vínculo entre paisaje, tradición y producto que encaja con el mensaje que se quiso trasladar al Pontífice.

El servicio corrió a cargo de Lhardy, histórica casa madrileña integrada en el grupo Pescaderías Coruñesas, con una larga trayectoria en la alta gastronomía y vínculos con territorios como El Bierzo y León. Esta conexión refuerza la coherencia de una propuesta que no solo buscaba excelencia culinaria, sino también arraigo territorial.

Uva mencíaLaszlo Konya

Según la Real Academia de Gastronomía, el objetivo de la cena fue mostrar al papa León XIV la riqueza del patrimonio gastronómico español como expresión cultural. En ese relato, Castilla y León ocupó un lugar destacado, no solo por la calidad de sus vinos, sino por su capacidad para representar una forma de entender la tradición y el producto.

La cena se celebró tras el encuentro del Pontífice con representantes del mundo de la cultura en el Movistar Arena, donde el propio Papa subrayó el valor de la gastronomía como lenguaje universal. Un mensaje que encontró en los vinos de Bierzo y León un ejemplo claro de cómo el territorio puede convertirse en identidad líquida y vehículo de diálogo cultural.