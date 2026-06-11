El presidente de Asaja Ávila, en liza con Pedro Medina para la Consejería de Agricultura de VOX

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

Un nuevo nombre aparece en el horizonte de consejerías que ocupará VOX en la Junta tras el pacto con el PP. El presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino, entra en liza con Pedro Medina para la Consejería de Agricultura de los de Santiago Abascal, según apuntan las fuentes consultadas por este periódico, que llegan incluso a decir que "están al 50%", uno y otro. Unos nombres, los del próximo Gobierno del presidente Alfonso Fernández Mañueco en la Junta, que se conocerán la próxima semana, casi con toda seguridad el lunes 15 de junio, tras la investidura de este martes día 9 y la toma de posesión de Mañueco este miércoles, día 11.

Y de esos nombres, tres serán de VOX. Uno ya se conoce, el de Carlos Pollán, que ocupará la Vicepresidencia primera, está por ver con qué Consejería adscrita, aunque todo apunta a la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, aunque sigue sin estar decidido. Al ya confirmado de Pollán se le sumará el más que seguro, insisten las mismas fuentes, de Alberto Díaz Pico, el hoy viceportavoz en las Cortes, quien en el pleno de investidura de este martes protagonizaba una bronca con David Hierro por ocupar el sillón al lado de Pollán. Un Díaz Pico que parece encaminarse hacia la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

En el caso de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental aparece ahora en escena el presidente de Asaja Ávila. Y lo hace como una de las opciones, junto a la de Pedro Medina, en palabras de las mismas fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, para dirigir el área de Agricultura en este nuevo mandato.

Veterinario, ingeniero agrónomo y con plaza en la Administración del Estado, Joaquín Antonio Pino lleva desde 2008 al frente de la organización agraria en Ávila, es decir 18 años, "tiempo suficiente para marcharse, algo que he defendido siempre", puntualiza Pino. Un puesto desde el que ya había hecho movimientos en el pasado para disputarle la Presidencia nacional de Asaja a Pedro Barato, detallan las mismas fuentes.

Pino asegura, en declaraciones a este periódico, desconocer si es o no uno de los nombres que estaría barajando VOX para situarlo al frente de la Agricultura de Castilla y León. "A día de hoy nadie me ha llamado", declara Joaquín Antonio Pino, quien eso sí no ve ningún problema a que él esté al frente de Asaja en Ávila para poder plantearse el ser consejero, de producirse esa llamada, que insiste no ha recibido. "Si se diera, sería una cuestión que tendría que analizar a nivel personal y familiar, nada que ver con que esté en Asaja", puntualiza.

El presidente de la organización agraria abulense recuerda que no necesita ni a Asaja ni a la Consejería: "Soy ingeniero agrónomo y veterinario, tengo mi plaza y no lo necesito para vivir".

La realidad es que el nombre de Joaquín Antonio Pino entraría en liza con Pedro Medina para la Consejería de Agricultura de VOX, pero habrá que esperar a la decisión de la dirección nacional de Bambú, con el presidente Santiago Abascal y la secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional, Montserrar Lluis, a la cabeza.

A esta nómina de dirigentes que se barajan por parte VOX, el único con puesto ya en la Junta es Pollán como vicepresidente primero, a la espera de ver con qué area adscrita, se le sumarán los del PP para sus siete consejerías y esa Vicepresidencia segunda, con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil, que bien podría tener rango de Consejería. Una área, la número tres del futuro Ejecutivo autonómico, para la que se perfilaría el nombre de la hoy vicepresidenta en funciones y consejera de Familia y de Educación, Isabel Blanco.

Nómina de dirigentes a la que se sumaría, como ya publicaba este periódico y vuelven a incidir las mismas fuentes, Luis Miguel González Gago para la cartera de la Presidencia; Carlos Fernández Carriedo, en Economía y Hacienda y todo hace indicar que también portavoz; Alejandro Vázquez, en Sanidad y Bienestar Social; María Pardo, que se apuntaría para Educación o incluso en Empleo, Industria, Universidades y Comercio, donde también se apuntaría al hoy consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez Quiñones; Cristina Sanchidrián, que se encaminaría a dirigir Movilidad, Transformación Digita e Inteligencia Artificial. Y, todo ello, sin olvidar los nombres de la hoy consejera de Agricultura en funciones, María González Corral, y José Luis Sanz Merino, el actual consejero de Movilidad.

La decisión final llegará este lunes día 15, cuando Fernández Mañueco desgrane los doce dirigentes que le acompañarán en un gobierno con dos vicepresidencias, una con cartera y otra con competencias, y diez consejerías. El que será su cuarto gobierno en tres legislaturas.