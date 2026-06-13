Estos son los perfiles y las competencias del nuevo gobierno de Mañueco

Publicado por Alicia Calvo, Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Mañueco ya tiene alineación titular para el que será su cuarto gobierno, segundo en coalición con VOX. El presidente desveló ayer la lista de los hombres y mujeres que estarán al frente de las dos vicepresidencias y las diez consejerías que se repartirán todas las áreas de gobierno, y entre las que se mezclan rostros ya conocidos con nuevas incorporaciones.

Se conjugan así perfiles con dilatada experiencia en política con otros recién llegados y formados en diferentes áreas, que van desde el Derecho hasta la Veterinaria o la Ingeniería. Entre ellos se reparten las diferentes responsabilidades en una estructura que cambia notablemente con respecto al anterior Ejecutivo y en la que prácticamente todos los integrantes tienen nuevos deberes.

Carlos Pollán

Portavoz del Grupo Parlamentario VOX y expresidentes de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán ha sido durante las dos últimas legislaturas procurador del Parlamento autonómico, donde llegó en 2022. Su trayectoria ha estado ligada igualmente al deporte y concretamente al balonmano, primero como jugador del Ademar de León entre 1986 y 1995 y después como entrenador del Universidad de León Ademar de 1995 a 2007, además de presidir el club. Es graduado Social Colegiado por la Universidad de León y tiene un grado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Pollán asume parte de las responsabilidades que anteriormente se concentraban en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Así, se encargará de las medidas de racionalización, simplificación, eliminación y reducción de cargas administrativas.

Asumirá también la Cooperación Internacional que antes recaía en la Consejería de la Presidencia y competencias antes vinculadas a Familia en materia de servicios sociales de juventud, familia, infancia y atención a la diversidad. Suma también drogodependencia, inclusión social, inmigración y cooperación con el Tercer Sector.

Isabel Blanco

La zamorana Isabel Blanco Llamas fue en la pasada legislatura consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, una de las áreas estrella del gobierno de Mañueco, y ocupó la vicepresidencia de la Junta desde la salida de VOX del Ejecutivo autonómico como una de las personas de máxima confianza de Mañueco, tal y como el propio presidente remarcaba en su comparecencia de este sábado para presentar su gobierno.

Blanco, que es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, a pesar de no estar al frente de una consejería, la Vicepresidencia segunda que ocupará tendrá atribuidas responsabilidades en materia de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. "Áreas sensibles", como las definió el propio Mañueco, que las situó también como "preocupaciones en la Comunidad". Se adscriben aquellas de urbanismo, suelo, arquitectura y rehabilitación, pero también las relativas a espectáculos públicos, áreas recreativas y en materia de protección ciudadana y seguridad pública en coordinación con policías locales y emergencias de protección civil.

Luis Miguel González Gago

Luis Miguel González Gago ha sido consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León desde 2023, cartera en la que repetirá esta legislatura. Fue procurador de las Cortes por la provincia de Valladolid en la XI Legislatura y director de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2023. También ha ejercido como director de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Consejería de la Presidencia, secretario General de la Consejería de Interior y Justicia, director General de Administración Territorial y director General de Calidad de los Servicios. Es, sin duda, otra de las personas del núcleo de confianza de Mañueco.

González Gago es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica por la Universidad de Valladolid y cuenta con cursos de Doctorado en Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público por la Universidad de Valladolid. En esta legislatura repetirá competencias, salvo lo relacionado con la Cooperación Internacional que pasa al departamento de Pollán.

Carlos Fernández Carriedo

Carlos Fernández Carriedo es otro de los rostros ya habituales en el Consejo de Gobierno de la Junta y que en esta legislatura continuará al frente de la Consejería de Economía y Hacienda y como portavoz del Ejecutivo autonómico. Es procurador de las Cortes de Castilla y León desde la VI Legislatura, uno de los más veteranos del Parlamento, y en la Junta de Castilla y León ha ocupado las responsabilidades de Director General de Presupuestos y Programación, consejero de Sanidad y Bienestar Social, portavoz, consejero de Medio Ambiente y también de Empleo.

Fernández Carriedo es economista y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la Escala Económico-Financiera, y en esta ocasión su cartera se desligará de las competencias en energía y minas, puesto que esto recaerá en adelante en Medio Ambiente y Energía

Juan Carlos Suárez-Quiñones

Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León de 2022 a 2026, también ejerció como consejero de Fomento y Medio Ambiente de 2015 a 2022. Ha sido procurador de las Cortes de Castilla y León en las X y XI legislaturas y en febrero de 2012 fue nombrado subdelegado del Gobierno en León y en abril de 2015, delegado del Gobierno en Castilla y León.

Suárez-Quiñones es licenciado en Derecho por la Universidad de León, y será esta legislatura titular de la Consejería de Empleo, Industria, Universidades y Comercio. Precisamente, el área de Universidades es una novedad que se vincula aquí, según explicó Mañueco, para avanzar en la empleabilidad de los estudiantes.

María González Corral

Consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de julio de 2024 a 2026, asumió también la cartera Movilidad y Transformación Digital de abril de 2022 a julio de 2024. Además, fue directora general de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural desde julio de 2019 a abril de 2022.

Profesora asociada en la Escuela Politécnica de Burgos entre 2012 y 2014, ha ocupado los puestos de Decana, Vicedecana y Vocal de la Junta Rectora de Castilla y León del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Técnico especialista en seguridad de presas y balsas en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León siendo directora de explotación y planes de emergencia de varias presas.

María González Corral es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Politécnica Superior de Burgos, y esta legislatura será consejera de Medio Ambiente y Energía. Será, por tanto, quien se encargue de la gestión de los incendios, además de los relacionado con energía y minas que se desgaja de Economía y Hacienda.

Cristina Sanchidrián

Uno de los nuevos rostros en el cuarto gobierno de Alfonso Fernández es la abulense Cristina Sanchidrián. Hasta ahora, esta arquitecta titulada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y funcionaria de carrera ha desempeñado algunas labores en la estructura de la Junta de Castilla y León antes de pasar ahora a la primera línea y a la que llega después de contar con el respaldo del presidente al situarla como número uno en la lista del PP por Ávila.

Sanchidrián asumirá la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que incorpora a su denominación es último epígrafe.

Joaquín Antonio Pino

Veterinario, ingeniero agrónomo, funcionario de carrera y agricultor. Ese es currículum que aglutina el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, quien lleva al frente de Asaja Ávila desde 2008. Cuenta, por tanto, con una línea de comunicación directa con las opas y supone la apuesta de VOX para encabezar una de las áreas de gobierno a la que más valor imprimen los de Santiago Abascal y que tanto peso tiene en una comunidad como Castilla y León.

Pino es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León en las especialidades de Producción Animal y Economía; Medicina y Sanidad Animal; y Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos; y se pondrá al frente de una Consejería que suma a su denominación Medio Rural y Política Ambiental, esta última enfocada a oponerse a la Agenda 2030 tan duramente criticada por los agricultores.

Alejandro Vázquez

Otro de los que repite en el nuevo Ejecutivo de Mañueco es el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que ahora suma a sus competencias las de Bienestar Social. El burgalés ha estado al frente de este departamento desde 2021, y ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León desde la IX Legislatura, donde ha sido portavoz de Sanidad. Además, ha ejercido como médico y como gerente sanitario, ya que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, en la especialidad de Nefrología.

En esta nueva etapa, a sus ya habituales funciones como consejero de Sanidad Alejandro Vázquez suma la atención y servicios sociales de personas mayores y con discapacidad, así como atención a la dependencia. Se convertirá, en definitiva, en un 'superconsejero' con responsabilidades en algunas de las áreas más importantes.

María Pardo

Otro de los rostros nuevos del Ejecutivo autonómico llega también, a través de la confianza de Mañueco, desde las listas electorales. Es el caso de María Pardo, número uno por Valladolid y que ahora asumirá la Consejería de Educación, una de las joyas de la corona de la Junta y que, para esta legislatura, pierde el área de Universidades que se traslada a Empleo. Cuenta, en todo caso, con experiencia en la Administración autonómica, donde fue directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) entre 2019 y 2026. Fuera de Castilla y León, fue directora General de Promoción Cultural en la Comunidad de Madrid de 2017 a 2019. Pardo es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid.

Alberto Díaz Pico

Otro de los grandes nombres de VOX para las consejerías que dirigirá dentro de la Junta es el de Alberto Díaz Pico, un referente de la formación de Santiago Abascal en Castilla y León para la dirección del partido. Asumirá la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, un área que se disputaba con Pollán, y después de haber sido secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo la anterior legislatura, desde donde pasó a la Dirección General de Deportes. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid.