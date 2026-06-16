La CHD activa el programa InformaDuero para acercar la gestión del agua a entidades locales, regantes y agricultores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) pone en marcha el programa de divulgación InformaDuero con el objetivo de informar acerca de las funciones que el organismo de cuenca desarrolla en el ámbito de la gestión del agua, sobre a las entidades locales, las comunidades de regantes y las organizaciones profesionales agrarias.

InformaDuero arranca este miércoles, 17 de junio, con una jornada divulgativa en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia) para dar a conocer a los representantes y empleados de la administración local los distintos aspectos relacionados con el Dominio Público Hidráulico (DPH).

Se trata de informar sobre la gestión de concesiones y autorizaciones, las competencias entre las diferentes administraciones, la tramitación de la Declaración responsable para actuaciones que no son objeto de autorización -navegación, actuaciones menores en el DPH y diversas obras, entre otras-. También del empleo de las herramientas TIC del Organismo- Mírame IDE-Duero y el SAIH Duero-.

La CHD llevará también este programa al Ayuntamiento de Astorga (León), con el reto de que los representantes de los diferentes sectores comprendan mejor los instrumentos normativos, técnicos y administrativos que utiliza la Confederación, y que pone a disposición del público para conseguir un uso sostenible y equitativo de los recursos hídricos. Será el próximo 23 de junio.

Junto a las distintas jornadas, está previsto en los próximos meses un calendario de visitas a infraestructuras que incluyen los embalses de Barrios de Luna y Villameca (León); San José, (Valladolid) Cuerda del Pozo (Soria); Castro de las Cogotas (Ávila); Linares del Arroyo (Segovia); Santa Teresa (Salamanca); Aguilar de Campoo (Palencia); y Úzquiza y Arlanza (Burgos), entre otros.

Esta iniciativa pretende poner en contacto a los participantes con las instalaciones de su entorno gestionadas por la Confederación, tales como presas, embalses o centrales hidroeléctricas, ofreciendo una visión práctica sobre su funcionamiento, mantenimiento y papel en la gestión hidrológica.

La CHD consideró que el acceso a una formación y a la información relevante sobre el agua y los ecosistemas fluviales se convierte en un elemento esencial en la concienciación y educación ambiental de la sociedad, que ha de ser consciente de la importancia del agua, su fragilidad y las principales amenazas. Por tanto, el reto es lograr que se genere conocimiento acerca de los ríos y ecosistemas fluviales; cercanía para trasladar la gestión hidrológica a los distintos agentes; concienciación sobre la importancia de cuidar nuestros ecosistemas; colaboración y comunicación para dar a conocer la gestión de la CHD.

Sesiones adaptadas

En este contexto, están previstas sesiones adaptadas a cada uno de los sectores, abordando contenidos específicos, según sus necesidades. InformaDuero incluye una breve formación sobre las principales tecnologías de la información y comunicación del organismo de cuenca; como el visor Mírame IDE Duero y los sistemas de control SAIH-ROEA-SAICA, que permiten realizar el seguimiento de las masas de agua y tomar decisiones con datos en tiempo real, recoge Ical.

Entre los temas generales, destaca una introducción sobre la demarcación hidrográfica del Duero y las funciones de la Confederación, así como aspectos básicos del Dominio Público Hidráulico y sus zonas de afección. Por otro lado, se va a profundizar en cuestiones más concretas como el reparto de competencias entre administraciones y las disposiciones normativas del vigente Plan Hidrológico, así como los procesos de solicitud y modificación de concesiones y autorizaciones.