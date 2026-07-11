La Junta convocará este mes 381 plazas fijas de funcionarios mediante el sistema de oposición y en turno libre

Archivo - Junta pacta con sindicatos 7.215 plazas de personal temporal e interino, de las que 4.500 son para docentes.JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia convocará antes de que este mes un total de 381 plazas de funcionarios de carrera por el sistema de oposición y en turno libre correspondientes a distintos cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad.

De estas 381 plazas, una parte de las convocatorias se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León y su plazo de presentación de solicitud continúa abierto. El resto se publicarán a lo largo de las próximas semanas hasta completar toda la oferta prevista antes de que finalice julio.

Entre las plazas a convocar destacan las 99 de la Escala de Veterinarios del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, "fundamentales para el desarrollo de funciones relacionadas con la sanidad animal, la seguridad alimentaria y el apoyo al sector ganadero de Castilla y León", han destacado desde la Consejería de la Presidencia.

Además, se convocarán 86 plazas del Cuerpo de Gestión y 81 del Cuerpo Superior, destinadas a seguir reforzando el funcionamiento de la Administración autonómica y la prestación de servicios a los ciudadanos, recoge Ical.

La convocatoria también incluye 50 plazas de la Escala de Farmacéuticos del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, "que desempeñan funciones esenciales en el ámbito de la salud pública y del control farmacéutico", además de 30 plazas ya convocadas para personal médico (21 de la Escala Sanitaria de Médicos y 9 de la Escala Sanitaria de Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo o de Empresa), así como 18 plazas para ATS o Diplomados Universitarios en Enfermería.

Por último, se convocan plazas para otros perfiles técnicos especializados, como inspectores de Consumo, ingenieros técnicos de Obras Públicas, geólogos y químicos.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha explicado que la convocatoria de estas plazas responde al compromiso de la Junta de Castilla y León "con unos servicios públicos cada vez más eficaces y con una administración preparada para afrontar los retos presentes y futuros, incorporando nuevos profesionales altamente cualificados e impulsando el rejuvenecimiento de las plantillas".