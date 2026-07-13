Junta y universidades impulsarán una Estrategia Demográfica con partidas presupuestarias concretas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León y las universidades públicas de la Comunidad impulsarán una Estrategia Demográfica para fijar población con partidas presupuestarias concretas, así lo ha planteado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Isabel Blanco Llamas, quien ha explicado que la despoblación y el reto demográfico constituyen un "problema global" que requiere soluciones desde una visión "integrada del territorio".

Según ha manifestado la vicepresidenta, la mejor respuesta pasa por hacer posible que "cada persona elija libremente dónde desarrollar su proyecto de vida", lo que ha considerado que se logra "al garantizar empleo, vivienda, servicios públicos de calidad, conectividad y oportunidades para jóvenes y familias", informa Europa Press.

Estas declaraciones han sido realizadas por Isabel Blanco Llamas durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes, donde ha acudido con el fin de exponer sus compromisos de legislatura para los próximos cuatro años. En este mismo marco, la vicepresidenta segunda también ha anunciado los compromisos de su departamento en materia de protección civil y atención a las emergencias, donde ha destacado la creación de un Fondo de Contingencia permanente para atender catástrofes y un nuevo centro del 112.

Respecto al reto demográfico, Isabel Blanco ha indicado que la Junta ha previsto dar un nuevo impulso a las políticas demográficas a través del denominado 'Plan Rural', un proyecto que incluye medidas fiscales, de vivienda, de transporte y de estímulo a la actividad económica para reforzar los servicios públicos de calidad de la Comunidad Autónoma.

Dentro de este marco, ha detallado el desarrollo de la Estrategia para la Sostenibilidad Demográfica y Territorial, un documento elaborado por las cuatro universidades públicas de Castilla y León para la presente legislatura que se ha estructurado en cuatro ejes esenciales: "calidad de vida, empleo y emprendimiento, gobernanza multinivel y sinergias entre el medio rural y el urbano".

Blanco ha precisado que esta estrategia vinculará los presupuestos con compromisos concretos para orientar las políticas públicas hacia la solución de los problemas territoriales.

La implantación de la estrategia se realizará por medio de programas transversales, sectoriales y proyectos semilla, unas herramientas diseñadas para adaptar y extender buenas prácticas a los municipios de la Comunidad. Así, Blanco ha remarcado que en esta legislatura la Junta apoyará iniciativas adaptadas a cada comarca a través de estos proyectos semilla, los cuales fomentarán el arraigo mediante becas rurales, becas profesionales o programas de empleo.

Asimismo, ha afirmado que estas iniciativas facilitarán la instalación en los municipios a través de la 'Vivienda nodriza', un sistema de alojamiento temporal no permanente hasta el hallazgo de una solución residencial definitiva, al tiempo que reforzarán la vinculación al territorio con programas culturales, turísticos o sociales para generar oportunidades y fijar población.

En materia de ordenación del territorio, la vicepresidenta ha subrayado que el desarrollo económico debe acompañarse de desarrollo residencial por medio de los Planes Regionales de ámbito territorial de uso residencial, de modo que cada nuevo empleo en el medio rural se traduzca en una opción para fijar habitantes con vivienda asequible y servicios.

Del mismo modo, ha expresado el compromiso de la Junta para crear suelo industrial competitivo a través de los Planes Regionales de Ámbito Territorial de desarrollo Industrial, con la meta de desarrollar 2.600 hectáreas más de suelo industrial en todas las provincias, prestando especial atención a los municipios intermedios de entre 4.000 y 20.000 habitantes como motores del medio rural.

Emergencias 112

Por otra parte, para reforzar la capacidad operativa del sistema de emergencias, la Junta completará el despliegue territorial de personal y recursos en todas las provincias mediante la incorporación de 18 técnicos de operaciones especializados en los principales riesgos de la comunidad. Asimismo, se sumará un vehículo APOLO en cada provincia que, junto a los dos de la Unidad de Apoyo Logístico, sumarán 11 vehículos en la Comunidad.

Blanco ha comunicado además la creación del Catálogo Autonómico de Medios y Recursos de Protección Civil, una plataforma tecnológica para conocer en tiempo real la disponibilidad y localización de los recursos de emergencia que integrará información cartográfica, meteorológica y avisos de organismos competentes.

Finalmente, la vicepresidenta ha señalado que la Consejería reforzará la formación de los profesionales y voluntarios del sistema con más cursos especializados y ejercicios prácticos multidisciplinares. De igual modo, ha planificado la ampliación del Programa de Autoprotección PROTECCYL por el territorio y la actualización normativa de seguridad.

En este ámbito, ha concretado que la Junta actualizará 10 Planes de Emergencia Exterior, aprobará otros 9 planes nuevos y desarrollará los Planes Locales de Adaptación al Riesgo de Inundaciones en los municipios más vulnerables, además de acometer los cambios normativos y orgánicos oportunos para mejorar la integración de los servicios de protección civil, emergencias sanitarias e incendios forestales.

En cuanto a las infraestructuras de emergencias, la Junta construirá una nueva sede de Emergencias Castilla y León y 112 provista de su correspondiente centro de respaldo, la cual contará con las últimas tecnologías para una gestión integral de los incidentes.

Además, ha avanzado la constitución de un Fondo de Contingencia para Emergencias con dotación presupuestaria permanente que permitirá atender de manera inmediata las necesidades más urgentes tras cualquier catástrofe, junto con una línea estratégica de apoyo a las inversiones de las entidades locales en protección civil.