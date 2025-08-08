Una mirada lírica a Santa María de las Hoyas con la exposición fotográfica de Lorena Rodríguez

Una de las fotografías que se expondrán en Santa María de las Hoyas.LORENA RODRÍGUEZ

Santa María de las Hoyas se mira a sí misma desde una óptica lírica a través del objetivo de Lorena Rodríguez Muñoz. La artista inaugura el 10 de agosto la exposición de fotografía 'Aquellos días de verano', un proyecto en colaboración con la Asociación El Pico Ardal que se podrá ver durante la Semana Cultural, hasta el día 17.

Según trasladaron fuentes de la organización, esta muestra ofrece una mirada íntima y profundamente personal sobre este pequeño pueblo soriano. A través de sus imágenes, la autora nos invita a reflexionar sobre la identidad rural, la memoria y el arraigo, rescatando momentos cotidianos que configuran la esencia de un territorio y de quienes lo habitan.

La exposición representa una oportunidad única para acercarse, desde el arte, a las realidades del medio rural y al valor de su conservación emocional y cultural.