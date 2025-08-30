Congreso internacional sobre Federico García Lorca en Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Soria acogerá los días 16 y 17 de octubre un congreso internacional sobre la estancia de Federico García Lorca en Soria. Ponentes de primera fila entre los que se encuentran un sobrino nieto del poeta granadino y un sobrino del pintor Joan Miró abordarán la figura de Lorca y su relación con Kurt Schindler y Ángel del Río Cabrera.

El congreso ha sido organizado por la Diputación Provincial y el Centro de Estudios Sorianos con el objetivo de «recuperar ese espíritu de encuentro entre lo popular y lo universal», manifestó el diputado de Cultura, Enrique Rubio, quien explicó que Federico García Lorca visitó Soria en dos ocasiones en el año 1932 y «no fue una casualidad».

La primera fue en mayo, acompañando a su mentor, Fernando de los Ríos, entonces ministro de Instrucción Pública y la segunda en julio del mismo año, junto con la compañía teatral La Barraca en la gira que realizó en la provincia.

Un grupo de intelectuales sorianos colaboraron en la organización de estos viajes. El objetivo del congreso es dar cuenta y analizar el horizonte intelectual que dio soporte a aquellas actividades.

La iniciativa de su organización partió del Centro de Estudios Sorianos y obtuvo una gran acogida por parte de la Diputación, como así explicaron Emilio Ruiz y Jesús Rubio, expertos que acudieron ayer a la presentación del congreso.

Un total de 13 ponentes glosarán sobre Kurt Schindler, Ángel del Río Cabrera y de Federico García Lorca, de su obra y su legado. El catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada y sobrino nieto de Lorca, Andrés Soria Olmedo, impartirá la lección inaugural sobre las relaciones intelectuales y familiares entre García Lorca y Fernando de los Ríos. La de clausura correrá a cargo de Enrique Juncosa, sobrino de Miró, que hablará de los dibujos de García Lorca.

El congreso se encuentra estructurado en tres bloques, cada uno de ellos dirigido a cada una de la tres figuras. Según explicó Rubio, la selección de los temas y de los ponentes para abordar los contenidos ha tenido en cuenta distintas generaciones de expertos, desde estudiosos junior hasta profesores y catedráticos de universidad eméritos.

Como colofón del congreso, la prestigiosa compañía teatral Los Titiriteros de Binéfar iniciará desde el propio Aula Magna de Soria una ruta cultural que recorrerá los mismos pueblos sorianos que visitó La Barraca de Lorca en 1932.

Al igual que el proyecto del poeta granadino, estas representaciones buscan acercar la cultura al mundo rural, despertando entusiasmo y emoción entre el público de todas las edades.

Los Titiriteros de Binéfar estrenarán la obra ‘La Tierra de Alvargonzález’, de Antonio Machado. Las funciones tendrán lugar en El Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe, Vinuesa, Soria capital, Ágreda, Almazán y Berlanga de Duero.

El congreso se celebrará en el Aula Magna y es gratuito. La asistencia al congreso será gratuita y estará limitada al aforo del Aula , con 200 plazas disponibles. Las inscripciones podrán realizarse de forma online a través de la página web de la Diputación de Soria, donde ya está habilitado un enlace directo para el registro.