Yerai Cortés cierra el Otoño Musical 2025, fotos del concierto

El guitarrista flamenco Yerai Cortés cerró ayer el Otoño Musical Soriano por todo lo alto: con un lleno apabullante tras haber agotado las entradas a la venta, y con el broche de haber recibido, el pasado 17 de septiembre, la nominación a los Grammy Latinos como artista revelación de este 2025.

El artista alicantino presentó su espectáculo ‘Guitarra Coral’ sobre las tablas del Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia. Acompañado por un coro de seis palmeras, este espectáculo es fiel a sus principios que desdibujan las concepciones de lo clásico, lo tradicional y lo vanguardista en el flamenco y ha sido presentado en el Sónar de Barcelona, Cartagena, Cádiz, San Sebastián y Sevilla, cosechando un éxito rotundo. A pesar de su juventud, Yerai Cortés cuenta con una vasta trayectoria que le ha llevado a colaborar con artistas de los más diversos géneros, incluyendo músicos de otras latitudes como Judeline, Ralphie Choo o C. Tangana. Ha sido protagonista del premiado documental debut de Antón Álvarez (aka C. Tangana), La guitarra flamenca de Yerai Cortés, y ha agotado las entradas en las salas de toda España.

Pero Yerai Cortés no es el único de los artistas presentes en esta 33ª edición del festival que han sido nominados a los prestigiosos Grammy Latinos: el propio Paquito D’Rivera anunció en su concierto del pasado 18 de septiembre la reciente nominación recibida en la jornada anterior por su disco La Fleur de Cayenne en la categoría de mejor disco de jazz y la compositora Gabriela Ortiz, de quien se interpretó el estreno en Europa de su Concierto para violonchelo ‘Dzonot’ el pasado 19 de septiembre con la Oscyl, ha sido nominada en las categorías de mejor composición clásica contemporánea por su Revolución diamantina y de mejor álbum de música clásica por el primer álbum dedicado íntegramente a sus obras orquestales, registrado por la Filarmónica de Los Ángeles dirigida por Dudamel (un álbum que ya ha recibido tres premios Grammy en este 2025).

Como colofón a esta 33ª edición, la Big Band Burgos amenizó la Big Band Party que comenzó a las 22.30 horas, con acceso libre, en el Casino Amistad Numancia para dar un fin de fiesta por todo lo alto a una edición más de Otoño Musical Soriano