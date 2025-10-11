La Joven Orquesta Sinfónica de España regresa a Soria para un 'triplete' de conciertos

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) ofrecerá tres conciertos en Soria en el marco del programa 'Más Otoño' del Festival Otoño Musical Soriano – Festival Internacional de Castilla y León. Los conciertos tendrán lugar en el Palacio de la Audiencia (martes 14) y en el Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca (miércoles 15 y jueves 16) a partir de las 20.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

La joven formación nacional presenta el ambicioso proyecto 'Cámara Joven', que ha seleccionado obras fundamentales del repertorio universal de música de cámara de formato y plantilla extensa (entre 4 y 13 intérpretes) que, por su complejidad técnica y organizativa suele hacer poco viable su programación. En este contexto, se ofrecerá el estreno en España de las obras Haikus del mar, de José Manuel López López, e Ionisation, de Edgar Varèse.

El profesorado de los distintos grupos camerísticos, integrado por músicos de primer nivel, se integrará en algunas de las obras, compartiendo escenario con los y las jóvenes integrantes de la JONDE para conseguir una interacción de primer nivel tanto en el plano artístico como en el formativo, reforzando los valores humanos y profesionales que la orquesta fomenta. Este proyecto Cámara Joven llega a Soria en una gira que la orquesta realiza este mes de octubre en seis ciudades españolas, con tres programas distintos y un total de dieciocho conciertos.

La Joven Orquesta Nacional de España, perteneciente al INAEM (Ministerio de Cultura), fue creada en 1983 con el propósito de formar al más alto nivel a músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión. Su objetivo prioritario es el perfeccionamiento profesional y artístico de sus músicos a través del estudio y la práctica del repertorio universal sinfónico y de cámara, por medio de la celebración de varios encuentros anuales.

Estos encuentros son tutelados por profesores y dirigidos por directores de reconocido prestigio nacional e internacional, y culminan con la celebración de giras de conciertos, la participación en proyectos diversos y la grabación de un ya extenso catálogo discográfico y audiovisual. La JONDE se ha presentado en numerosos auditorios, festivales y temporadas a nivel nacional e internacional.

Los tres conciertos del proyecto 'Cámara Joven' de la JONDE tendrán lugar en el Palacio de la Audiencia (martes 14) y en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música 'Oreste Camarca' de Soria (miércoles 15 y jueves 16) a las 20.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo en cada uno de ellos.