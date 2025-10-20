La Junta concede 208.000 euros a seis establecimientos de Soria para fomentar la calidad del sector turístico

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concedió 208.675 euros en ayudas a seis establecimientos de Soria enmarcados en la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico en el ámbito rural de Castilla y León.

El Gobierno autonómico trabaja para impulsar tanto el turismo, al ser un sector estratégico de la economía regional, como su competitividad, fomentando la incorporación de criterios de calidad, así como la diversificación de la oferta turística y su mantenimiento a lo largo de todo el año, consolidando a Castilla y León como líder en turismo rural en España, que alcanzó a finales de 2024 cifras históricas de viajeros y de pernoctaciones.

Las subvenciones concedidas tienen como finalidad apoyar y potenciar los establecimientos de alojamiento de turismo rural, establecimientos de restauración, agencias de viajes y empresas de turismo activo en Castilla y León, para elevar el nivel de las infraestructuras turísticas ubicadas en municipios de menos de 3.000 habitantes, informa Ical.

En Soria se han concedido subvenciones, para una inversión de 480.332,09 euros, a seis establecimientos de ámbito rural, ubicados en los municipios de Abejar, Almarza, Muriel Viejo, Navaleno y San Esteban de Gormaz.

El restaurante La Pausa de Pinares, en Abejar, ha recibido una subvención de 58.695,65 euros; en Almarza, el hotel El Morendal ha sido subvencionado con 18.092,50; y al hotel-restaurante El Cielo de Muriel, ubicado en Muriel Viejo, que cuenta con el distintivo de mejor hotel Starlight del mundo Astroturismo y Naturaleza, se le ha concedido una ayuda por importe de 44.021,74 euros.

En Navaleno, se han subvencionado dos establecimientos turísticos, el Hotel Rural El Nido de Pinares, con 19.095,79 euros, y La Casona de Navaleno, con 30.617,96 euros; y, por último, el Convento de San Esteban, hotel ubicado en San Esteban de Gormaz, ha recibido 38.152,17 euros.