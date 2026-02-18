Heraldo-Diario de Soria

Carnaval en el Conservatorio: Música y disfraces en los microconciertos

Una muestra de talento con los alumnos ataviados con creativos disfraces

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El Conservatorio Oreste Camarca celebró su fiesta de carnaval con unos conciertos en el hall de entrada, breves muestras del talento de los estudiantes que en aquel lugar cursan sus aprendizajes.

Durante el concierto, numeroso público llenó el vestibulo y muchos de ellos acudieron disfrazados creando una auténtica fiesta cultural de carnaval.

