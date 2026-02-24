El concierto de la Banda para escolares en imágenes

Las actuaciones interactivas están diseñadas para acercar la música clásica a los escolaresMONTESEGUROFOTO

La Banda Municipal de Música de Soria volvió a uno de sus escenarios preferidos, el auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia, para ofrecer conciertos didácticos a 1.000 escolares sorianos. La actividad se desarrolla junto a la Dirección Provincial de Educación y está dirigido al alumnado de 6º curso de Educación Primaria y de 4º de la ESO. Está incluido en la programación de la temporada de invierno y primavera de la banda que dirige José Manuel Aceña.

Se trata de actuaciones interactivas, generalmente en el Palacio de la Audiencia, diseñadas para acercar la música clásica y en vivo a escolares, incluyendo la explicación de instrumentos y la participación directa del público joven para una experiencia educativa y amena. Se trata de una línea pedagógica de la música.

En cuanto a la nueva programación, en marzo la Banda ofrecerá el concierto Piazzolla y más, con la participación del acordeonista Iñaki Alberdi, dentro de una propuesta centrada en el tango y otras músicas de gran atractivo para el público. La programación continuará en abril con el tradicional concierto de marchas procesionales, que este año incorporará la obra La Divina Comedia, con la participación como narrador de César Gonzalo, además de las actuaciones vinculadas a Semana Santa y San Juan.

La temporada se cerrará en mayo con propuestas como Musicales de Broadway, un espectáculo sinfónico con voces especializadas procedentes del ámbito del musical, y el concierto de clausura de las Aulas para las Personas Mayores, en el que participará la Coral del Duero junto a la Banda Municipal.

La vocación de la Banda Municipal de Música es llegar a todos los públicos, desde los más jóvenes hasta las personas mayores, manteniendo una programación «variada, exigente y cercana». «Le damos muchas vueltas a cada programa para seguir siendo atractivos y responder al cariño de un público que siempre nos acompaña», ha referido el director de la Banda.