La muestra puede visitarse en el Palacio de la AudienciaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

ReflejArte es una exposición basada en la obra de Gloria Rubio Largo, que recoge una serie de creaciones cuyo eje temático es el mundo rural, la despoblación, la huella del tiempo y la sombra como metáfora de identidad; una serie de proyectos creativos trabajados durante décadas por la artista y que ahora invitan al alumnado ser participes de su propia obra, incorporando así el arte contemporáneo como herramienta educativa promoviendo el desarrollo emocional, social y creativo de los propios integrantes de los centros educativos.

El proyecto cuenta con la participación del CEE Santa Isabel (Soria), CRA Tierras Altas (San Pedro Manrique), CEIP Virgen del Rivero (San Esteban de Gormaz), IES Santa Catalina (El Burgo de Osma), IES La Rambla (San Esteban de Gormaz), CEIP Gerardo Diego (Golmayo) y CEIP Doce Linajes (Soria). Inicialmente el profesorado recibió una formación especializada impartida por la propia artista, y posteriormente el alumnado visitará la exposición como parte del proceso pedagógico, ofreciendo un marco significativo para conectar al alumnado con sus raíces y con el paisaje soriano.