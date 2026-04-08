El Roto en Soria: humor inteligente para reflexionar sobre los problemas del medio ambiente

La muestre acoge viñetas de Andrés Rábago relacionadas con el aguaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Sala Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia acoge la exposición 'Aguatinta', de Andrés Rábago, El Roto, en la que dedica sus viñetas al agua como elemento vital. Con su habitual mirada afilada, el artista nos sumerge en paisajes de sombras y luces para reflexionar sobre la crisis hídrica, la sacralidad del agua y nuestra relación con el entorno.

La muestra no es solo una exposición de arte; es un baño de realidad, donde se resumen las problematicas derivadas de la misma, contaminación, sequía... Las imágenes de Aguatinta de Andrés Rábago, El Roto, se expusieron por primera vez en la Exposición Internacional sobre el Agua, que se celebró en Zaragoza en 2008. Esta exposición en Soria se puede visitar de martes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas. Domingos de 12.00 a 14.00 horas. Lunes cerrado.

A través de un humor inteligente, alejado de los tópicos al uso y la corrección política, las viñetas revelan al espectador lo ilógico de la lógica con que transformamos la naturaleza. Contaminación, lucha por el agua, obras hidráulicas, usos del agua, efectos sobre el medio ambiente... todo ello para observar y reflexionar con los 53 dibujos originales.

La exposición está organizada por la Fundación Pedro Navalpotro, la cual sufraga obras con carácter benéfico de actividades culturales que tengan como objeto «el agua», en su dimensión como recurso natural y su empleo por el hombre, con la finalidad de concienciar su preservación y protección como recurso insustituible.