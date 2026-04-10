El Festival Medinaceli Lírico convoca su XIII Concurso Internacional de Canto 'Un Futuro Dearte'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Concurso Internacional de Canto ‘Un Futuro Dearte’ abrió este viernes, 10 de abril, el plazo de inscripción para su decimotercera edición, que culminará el 5 de julio en el Palacio Ducal de Medinaceli (Soria), según informó la organización.

“El certamen mantuvo su compromiso con el impulso de nuevas generaciones de cantantes líricos y con la difusión de la producción operística española, consolidado como una cita de referencia en el panorama internacional”, señaló la organización para añadir que la convocatoria se dirige a intérpretes de todas las nacionalidades con edades comprendidas entre los 18 y 35 años cumplidos en 2026, informa Ical.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 16 de junio a las 14.00 horas. El concurso se estructuró en tres fases: una primera eliminatoria mediante el envío de audios o vídeos; una segunda fase presencial, que se celebrará los días 2 y 3 de julio en la Escuela Superior de Canto de Madrid; y una final presencial prevista para el 5 de julio en Medinaceli.

En cuanto a los premios, el certamen otorgará 3.000 euros al primer clasificado, que además participará en un recital del Otoño Musical Soriano 2026; 2.000 euros, al segundo premio y 1.000 euros al tercero. Asimismo, se concederá un Premio del Público ‘El Alto Jalón’, dotado con 500 euros, además de dos accésits de 300 y 200 euros, respectivamente.

Los tres primeros clasificados protagonizarán un homenaje a Antonio Machado en Soria el 6 de septiembre, dentro de las actividades culturales vinculadas a la lírica y la música. Con esta nueva edición, la organización pretende reforzar su objetivo de ofrecer una plataforma de proyección profesional a jóvenes intérpretes y de contribuir al desarrollo del sector operístico.