¿Qué es el buen morir? Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán: experiencias vitales en cuidados paliativos

Ni flores ni funeral ni cenizas ni tantán, una obra de teatro sobre los cuidados paliativosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Ni flores, ni funeral, ni cenizas ni tantán es una obra de teatro que aborda los cuidados paliativos, qué es el buen morir y sobre cómo afronta cada uno el fin de nuestros días. Se enmarca en el viaje de un padre y su hija (Santi y Ane) a través de la ruta más antigua de toda Europa, el Camino de Santiago, donde nace un cruce de caminos entre historias que invitan a reflexionar sobre la muerte, a partir de experiencias vitales.

La obra que se representó en el Palacio de la Audiencia por La Dramática Errante es una historia de superación, ternura y humanidad. Es un viaje que empuja a afrontar la vida con alegría y a preguntarse cómo será el final de esta. Un canto a todas aquellas personas que dejaron este mundo covn dolor y sufrimiento. Un reconocimiento a todas esas otras que acompañan en esta última etapa sin nunca perder la sonrisa.

La función, que contó con subtitulado, audiodescripción, bucle magnético y sonido amplificado para hacerla accesible, puso en el foco los cuidados paliativos, pero también los aspectos éticos, jurídicos, filosóficos y psicológicos de los mismos, planteando posibles soluciones.

Sirvió para generar debate sobre el concepto del buen morir en la sociedad actual, los cuidados paliativos versus eutanasia, incluso la privatización del sistema sanitario.

Se acerca a la problemática de los cuidados paliativos desde el humor en una trama que conjuga las experiencias vitales de los protagonistas y la crítica al actual sistema de cuidados paliativos español. En julio de 2022 se hizo una primera lectura del texto en el Teatro María Guerrero, donde la pieza tuvo la oportunidad de ser testada con público experto.

La obra se enmarca en gran parte en el Camino Norte del Camino de Santiago, pasando por lugares tan emblemáticos como Saint Jean pied de Port, Roncesvalles, La Catedral de Burgos, la Cruz do Ferro hasta llegar a la Catedral de Santiago. Todos estos escenarios estuvieron presentes en la puesta en escena final del espectáculo a través de las piezas audiovisuales creadas por el Estudio Gheada.

Bajo la dramaturgia y dirección a cargo de María Goiricelaya, contó con un reparto encabezado por Ane Pikaza, Aitor Borobia, Loli Astoreka, Patxo Telleria, Egoitz Sánchez, Idoia Merodio. La producción, de La Dramática Errante, un sello artístico centrado en la creación de proyectos que quieren dialogar con su entorno social, político y humano, apostando por las nuevas dramaturgias y lenguajes y con una poética propia, entendiendo el teatro como un arte vivo capaz de generar reflexión.

Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán nació en el seno del programa de Residencias Dramáticas del Centro Dramático Nacional. El texto, desarrollado en distintas residencias en la Academia de España en Roma y en La Chartreuse, el centro de creación dramatúrgica más prestigioso de Francia, se conformó durante más de diez meses de investigación para llegar a la publicación final.