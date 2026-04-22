Conciertazo de Chambao y Los Trócolos en Soria por el Día de Castilla y León: las fotos

Una plaza abarrotada para celebrar el Día de Castilla y LeónMARIO TEJEDOR

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Con la música de Chambao y Los Trócolos comenzaron en Soria los actos de celebración del Día de la Comunidad de Castilla y León. Como cabía esperar, la plaza de Mariano Granados se llenó de público para disfrutar del concierto que abrieron los sorianos como teloneros, para dar paso después a la voz cálida y cercana de ‘La Mari’. Sin duda el buen tiempo contribuyó a que el entorno se mostrara abarrotado para asistir a esta iniciativa de la Junta de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria. Estos conciertos con grandes figuras, acompañados de grupos locales, se repitieron en todas las capitales de la Comunidad, además de en las localidades de Aranda de Duero, Mirando de Ebro y Ponferrada.

Los primeros en subir al escenario fueron Los Trócolos, que recordaron sus temas de siempre y los intercalaron con las nuevas composiciones, que forman parte de un disco actualmente en fase de grabación y que ni siquiera tiene título todavía. Pepe Martínez, Óscar Molina y Chema Martín volvieron a hacer vibrar a su público más fiel y también fue una oportunidad para ellos de darse a conocer a otro tipo de audiencia que acudió al concierto animado por la festividad de la Comunidad.

El plato fuerte llegó con Chambao y su raíz flamenca fusionada con electrónica y ambiente chill. ‘La Mari’ nunca desplegó sus letras intimistas y de gran carga social, siempre con melodías pegadizas y que animaban al baile. En su trayectoria aborda temas como la superación personal, la inmigración, la identidad y el compromiso con la realidad cotidiana, y ayer lo volvió a hacer, permitiendo a los presentes pasar sin duda un buen rato.

Las celebraciones de la Comunidad continúan el 23 de abril con la carrera y la marcha popular que se celebrará durante la mañana en la plaza Mariano Granados. La carrera dará el pistoletazo de salida a las 11.00 horas y media hora más tarde saldrán los participantes de la marcha. Los primeros harán 4,2 kilómetros, y 2,1 los segundos.