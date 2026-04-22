Conciertazo de Chambao y Los Trócolos en Soria por el Día de Castilla y León: las fotos

Una plaza abarrotada para celebrar el Día de Castilla y León MARIO TEJEDOR
Concierto de Chambao y Los Trócolos por el Día de la Comunidad
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Concierto de Chambao y Los Trócolos por el Día de la Comunidad
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Concierto de Chambao y Los Trócolos por el Día de la Comunidad
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Concierto de Chambao y Los Trócolos por el Día de la Comunidad
Los Trócolos abrieron la jornada como teloneros MILAGROS HERVADA
Concierto de Los Trócolos y Chambao por el Día la Comunidad
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Concierto de Los Trócolos y Chambao por el Día la Comunidad