Conociendo la esclerodermia a través de Metamorphosis, en OnPhoto Soria

Cada fotografía es un gesto de reconocimiento hacia quienes viven con esclerodermiaSKYLINE

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Sala B del Palacio de la Audiencia acoge hasta el próximo 17 de mayo la exposición Metamorphosis, de la fotógrafa documental Raquel López Pajares, un proyecto íntimo y social que pone el foco en la esclerodermia, una enfermedad rara y autoinmune que afecta principalmente a mujeres. A través de una serie de imágenes cargadas de simbolismo y sensibilidad, la autora invita al espectador a mirar más allá de la enfermedad y detenerse en las huellas físicas y emocionales que deja en quienes la padecen. La muestra puede visitarse de martes a sábado en horario de mañana y tarde, y los domingos por la mañana.

Lejos de plantear un simple retrato documental, Metamorphosis se convierte en un ejercicio de empatía y reconocimiento. Las fotografías reflejan cuerpos que cambian y almas que resisten, en un tránsito silencioso donde la fragilidad convive con la fuerza. López Pajares transforma su experiencia personal con la enfermedad en una voz colectiva que reivindica la dignidad de quienes conviven con dolencias invisibles. “La metamorfosis sigue y con ella la esperanza”, resume la autora en un proyecto nacido como una reconciliación con el dolor y convertido ahora en una llamada a la reflexión social.

Nacida en Madrid, Raquel López Pajares desarrolla desde 2011 una trayectoria vinculada a la fotografía documental y a los temas sociales, con especial atención a colectivos minoritarios y problemáticas abordadas desde una perspectiva multicultural y poética. Su trabajo ha sido reconocido en certámenes como PhotoEspaña o OnPhotoSoria, y en los últimos años ha documentado en España y África cuestiones relacionadas con el cambio climático y las enfermedades raras desde un enfoque de género. Con Metamorphosis, la autora vuelve a utilizar la imagen como herramienta de narrativa visual y reflexión humana.

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