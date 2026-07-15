Talleres sobre música tradicional y fotografía para animar el verano en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria mantiene abierta la inscripción para dos nuevos talleres incluidos en la Agenda Cultural municipal, dedicados a la música tradicional y la composición fotográfica. Ambas actividades, dirigidas a todos los públicos, tendrán un coste de tres euros y se celebrarán los días 31 de julio y 1 de agosto.

La primera propuesta será el 'Taller de panaderas', que se desarrollará el viernes 31 de julio, de 12.00 a 14.00 horas. Impartido por María Alba y Adal Pumarabín, integrantes del grupo El Naán Música-Páramo Negro, permitirá a los participantes conocer una de las tradiciones musicales de la cultura popular soriana mediante ritmos y canciones creados únicamente con una mesa, las manos y la voz. La actividad está dirigida a mayores de 18 años y no requiere conocimientos musicales previos, informa Ical.

El sábado 1 de agosto, de 10.30 a 13.30 horas, la fotógrafa Conchi Martínez dirigirá el taller 'Paseando junto al Duero', una actividad práctica orientada a mejorar la composición de las fotografías mediante nociones sobre encuadre, luz, perspectiva y equilibrio visual. Tras una introducción teórica, los asistentes recorrerán las márgenes del Duero para aplicar los conceptos aprendidos utilizando una cámara fotográfica o un teléfono móvil.

Las inscripciones para ambos talleres pueden realizarse a través de la Agenda Cultural del Ayuntamiento de Soria. Con esta iniciativa, la Concejalía de Cultura busca fomentar la práctica artística, el conocimiento del entorno y la dinamización cultural de la ciudad.