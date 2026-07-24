Conferencia en El Burgo del escritor y periodista Antonio Pérez Henares

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El escritor y periodista Antonio Pérez Henares repasa su trayectoria literaria e informativa en el ciclo 'Diálogo de la Lengua' en El Burgo de Osma, en una conferencia que impartirá hoy viernes 24 de julio en el centro cultural de San Agustín.

Pérez Henares se encuentra de actualidad por la publicación del ensayo 'España traicionada' (2025) y la novela histórica 'El juglar La voz del Cantar de Mío Cid' (2024).

Escritor y periodista desde los dieciocho años, Antonio Pérez Henares (Bujalaro, Guadalajara 1953) es autor de 'La tierra de Álvar Fáñez' (2014), novela histórica de ambientación medieval que ha impactado por su visión sobre la Reconquista y sus figuras emblemáticas, su héroe, Álvar, su primo hermano, el Cid, y el rey Alfonso VI, conquistador de Toledo.

Además de su extenso trabajo narrativo, tiene una importante trayectoria periodística que comenzó a ejercer a los 18 años, cuando se incorporó al diario Pueblo. Ha trabajado después en publicaciones como Mundo Obrero, Tiempo, El Globo y en medios radiofónicos como la cadena SER.

En 1989 entró al equipo directivo del semanario Tribuna, del que fue director entre 1996 y 1999. De 2000 a 2007 coordinó las ediciones especiales del diario La Razón, de donde pasó al Grupo Negocio, que dirigió hasta 2012. Tras ello pasó a ocupar el puesto de director de publicaciones de Promecal, editora de más de una docena de periódicos autonómicos de Castilla y León y Castilla-La Mancha.