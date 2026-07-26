El soriano Carlos Garcés dirigirá la afamada Banda Sinfónica Municipal de Madrid con una apuesta por la versatilidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El soriano Carlos Garcés dirigirá a la afamada Banda Sinfónica Municipal de Madrid, a partir de septiembre, con el objetivo de preservar el legado de una institución centenaria sin renunciar a abrirla a nuevos repertorios y compositores. El director artístico pretende desarrollar junto a los 90 músicos una programación "versátil" en la que convivan las grandes obras sinfónicas, la zarzuela, la música contemporánea española e incluso propuestas junto a artistas de otros estilos, convencido de que “la formación debe seguir acercando la música a todos los públicos”.

Garcés avanzó que programará varias primeras sinfonías de compositores como Gustav Mahler, John Mackey, Ferrer Ferran o Johan de Meij, al tiempo que mantendrá un espacio destacado para la zarzuela, un género que considera “inseparable” de la identidad de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. "La palabra clave es versatilidad", resume.

El músico afirma que esa apuesta por la versatilidad se trasladará al repertorio y a los escenarios, y agrega que la Banda Sinfónica Municipal seguirá actuando en el Teatro Monumental, pero también en el Templete del Retiro y en los barrios de la capital. "Me verán hacer la Tercera Sinfonía de James Barnes, donde aparecerá mi faceta más dramática, pero luego también me verán haciendo zarzuelas superdivertidas o conciertos con artistas invitados de pop o de rock", señala.

Para el músico soriano, la banda ha desempeñado históricamente un papel esencial en la difusión de la música clásica al ofrecer conciertos gratuitos para los madrileños y, por ello, considera que el reto pasa ahora por mantener ese carácter divulgativo mientras incorpora la creación actual. "Tenemos que buscar un equilibrio entre la tradición y la modernidad", afirma, para agregar que tiene intención de convertir la formación también en un altavoz para los compositores españoles contemporáneos.

Ese proyecto llega después de que Garcés fuera nombrado director titular y artístico de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, una responsabilidad que define como "un sueño hecho realidad". El musico asegura que ponerse al frente de una agrupación de cerca de 90 músicos y con más de un siglo de historia supone alcanzar una meta que cualquier joven que estudia Dirección de Orquesta imagina alguna vez.

“El nombramiento es la cima porque es la institución a nivel bandístico más importante que existe en el mundo. En la actualidad cuenta con 90 músicos excepcionales y un apoyo por parte del Ayuntamiento muy potente, por lo que tengo posibilidades bárbaras de hacer proyectos geniales. Para un soriano de la España vaciada representa un orgullo y creo que para la provincia y para Castilla y León también”, cuenta.

El director comenzó su formación musical hace ahora 25 años en la Banda Municipal de Música de Soria. Posteriormente estudió Dirección de Orquesta en Musikene, completó un máster en Róterdam y dirigió durante once años la Banda Sinfónica Santa Cecilia de Cullera, una etapa que dio por concluida al considerar que había cerrado un ciclo profesional antes de incorporarse como subdirector de La Pamplonesa.

Buena parte de esa trayectoria también le ha servido para desarrollar una metodología propia sobre la preparación de los ensayos. Tras detectar durante sus estudios de posgrado que esa era una de las facetas que debía mejorar, convirtió aquella investigación en un libro de unas 400 páginas, ‘El arte de la técnica de ensayos’, en el que analiza todos los factores que influyen en el trabajo diario de una agrupación musical.

Pese a iniciar una nueva etapa profesional en la capital, Garcés asegura que mantendrá intacto su vínculo con Soria. Seguirá residiendo en la provincia junto a su familia y aprovechará los periodos libres para regresar a su casa, visitar a sus padres o trabajar en la viña familiar. "Somos más sorianos que el torrezno", afirma con orgullo tras recordar sus raíces en Estepa de San Juan y Gómara.

El nuevo proyecto de Garcés llega tras una trayectoria que ha situado a Carlos Garcés entre los directores españoles de mayor proyección en el ámbito bandístico. Comenzó su formación musical hace ahora 25 años en la Banda Municipal de Música de Soria y posteriormente cursó Dirección de Orquesta en Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, (Musikene, San Sebastián) antes de completar un máster en el Conservatorio Codarts de Róterdam y ampliar estudios en Italia.

“Cuando dije en casa que quería ser director de orquesta, mis padres me apoyaron, pero me pidieron que antes estudiara otra carrera porque sabían que la música era un mundo muy complicado y muy sacrificado. Les hice caso, estudié Magisterio y creo que eso me dio todavía más fuerza para dedicarme a la dirección”, relata.

Tras dirigir durante once años la Banda Sinfónica Santa Cecilia de Cullera, una de las formaciones de referencia en España, inició una nueva etapa como subdirector de La Pamplonesa y ahora da el salto a la Banda de Madrid, una de las más prestigiosas a nivel internacional.