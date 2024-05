Balonmano Soria: "Las victorias pasadas no sirven de nada"

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El capitán del Club Balonmano Soria, Fran García Lacarra, ha recordado durante la presentación de la fase de ascenso a División de Honor Plata que arranca este viernes en el San Andrés que las victorias pasadas del equipo "no sirven de nada". El técnico de los sorianos, Jordi Lluelles, admite que son "el equipo a batir".

El club soriano ha presentado la fase que tendrá lugar hasta el domingo, una fase en la que compiten ante BM Romo, Landbit Lanzarote y BM La Roca y en la que los amarillos debutan el viernes a las 18.30 horas ante el equipo vasco. "Queremos que la fase sea una fiesta del balonmano, de Soria y de la provincia. Queremos llenar el pabellón y que sea una fiesta", indicó el director deportivo del Balonmano Soria, Carlos Heras 'Litos'.

La entidad soriana, que el martes puso a la venta las entradas individuales, ha vendido ya 550 abonos para un tope de 800, aproximadamente la mitad del aforo que tendrá en el pabellón tras la instalación de las gradas supletorias. A la afición local hay que sumar las que venga a animar a los equipos visitantes toda vez que BM La Roca ha solicitado 80 entradas, BM Romo está organizando un viaje de aficionados y Landbit Lanzarote, quien tiene jugadores de Madrid cuyos familiares estarán en la grada.

Gradas supletorias instaladas en el San Andrés para la fase de ascenso.HDS

Con motivo de la fase, se ha elaborado una camiseta que integra los escudos de los equipos participantes, elásticas que estarán a la venta en un stand que se instalará a la entrada del pabellón. En ese stand se podrán adquirir igualmente las entradas sueltas para los partidos para los aficionados que los deseen.

En la presentación han estado presentes el técnico y el capitán del equipo amarillos, Jordi Lluelles y el Fran García Lacarra, además del concejal de Deportes, Manu Salvador, y el diputado del ramo, Sergio Frías. Los amarillos juegan en casa y lo hacen tras una trayectoria liguera inmaculada de 30 victorias en 30 encuentros, una bagaje que el capitán soriano ha advertido, no debe ser tenido en cuenta: "Hemos sumado 30 victorias en Liga pero en la fase tengo claro que hay que empezar de cero. Las victorias pasadas no sirven de nada".

Fran García Lacarra reconoce que la experiencia de fases anteriores les puede bien y no ha escondido que, como soriano, es toda una alegría disputar la fase en Soria. "El entrenador insiste en que seamos nosotros mismos, en no hacer cosas extraordinarias, no hacer nada que no hayamos hecho ya", ha añadido el capitán amarillo quien ha explicado, por ejemplo, que durante los entrenamientos se están tratando de adaptar al ambiente en la pista utilizando altavoces que reproducen los sonidos de un pabellón lleno.

Por su parte, Jordi Lluelles no ha escondido que tienen colgado el cartel de favoritos para esta fase de ascenso a Plata. "No podemos escondernos. Llevamos 30 victorias en Liga y somos el equipo a batir", ha señalado para matizar que lo bueno del equipo es que el lunes estaba trabajando "en el barro", y con la "ilusión" de jugar ante tu gente. "De las tres fases que he preparado desde que estoy aquí, esta es de la que estoy más satisfecho de cómo rinde el equipo. Luego esto es deporte y vamos a ganar o perder", ha añadido el preparador amarillo.

Jordi Lluelles ha reconocido que estas fases pueden resolverse por detalles y ha puesto como ejemplo la fase de la temporada pasada y el partido ante BM Granollers, un choque que iban ganando dos arriba y en el que se pusieron tres abajo tras fallar cinco ataques consecutivos. "Hay factores diferentes. En Liga se premia la regularidad, en la fase el acierto. Vamos a intentar que eso balones que pegan en la madera y se van fuera en la fase den en la madera y entren dentro", ha señalado.

El entrenador de los sorianos ha significado que los diez primeros minutos del partido ante Romo serán importantes. Serán los minutos en los que se gestiona el nerviosismo de jugar ante tú afición y en tu cancha. Para evitar ese nerviosismo se ha apostado por jugar el primer partido y no el de las 20.30 horas, "para que la tarde no se hiciera larga".

Durante la presentación, Manu Salvador ha señalado que el Balonmano Soria ha rendido a un nivel inmejorable con Jordi Lluelles y, como ex deportista de élite, ha admitido la importancia de jugar en casa, en relación a que la fase se dispute en el San Andrés en lugar del pabellón de Los Pajaritos. "Como concejal estamos contentos de tener otro evento así. Hemos colocado aquí las gradas supletorias, algo que no habíamos visto en este pabellón y estaremos animando", ha indicado.

Por su parte, Sergio Frías ha subrayado la "temporada inmaculada", del equipo amarillo añadiendo que la Diputación ha echado un mano dentro de sus "posibilidades", toda vez que los presupuestos ya están desarrollados. "Conozco la insistencia con la que está trabajando el club y creo que va a ser un fin de semana inolvidable", ha finalizado.