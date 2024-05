Las cadetes del Santo Domingo, octavas en el Campeonato de España

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El We Are TDC Sporting Santo Domingo Cadete Femenino, como campeón de liga de Castilla y León, ha logrado la octava posición en el Campeonato de España de clubes de categoría cadete, celebrado en Asturias entre el 8 y el 12 de mayo. Con este logro las del Sporting consiguen un hecho histórico, logrando la mejor clasificación en categoría cadete de un equipo soriano en el Campeonato de España.

“Íbamos pensando en hacer buen papel, y al final volvemos con una clasificación histórica para el club, para las niñas, las familias y para todos los que nos han acompañado en este duro trayecto. Ser octavo en un Campeonato cadete es algo impresionante, de una dificultad máxima”, expresa Juan Francisco Pérez, entrenador del equipo.

La competición se desarrolló de forma que los 32 equipos participantes se dividieron en grupos de cuatro. Las del Sporting quedaron encuadradas en el Grupo F con Radiokable Albolote (Granada), Élite Voley El Rosario (Tenerife) y Club Villanovense (Badajoz).

El inicio de competición fue muy bueno para las sorianas, que derrotaron por un contundente 3-0 al equipo canario, un rival directo para la clasificación en un grupo a priori muy igualado. En el segundo partido contra Radiokable Albolote se demostró que sin duda el equipo granadino era el más fuerte del grupo, ya que derrotaron a las del Sporting por un contundente 3-0. Sin embargo, una buena actuación de las de Soria en el tercer partido de la fase de grupos ante el Club Villanovense les valió una nueva victoria por 3-0 y la clasificación para los octavos de final.

En el cruce de octavos el We Are TDC Sporting Santo Domingo Cadete Femenino se enfrentó al equipo tinerfeño CV Haris. El encuentro estuvo marcado por las constantes alternancias en el marcador y si bien las sorianas ganaban el primer set, los dos siguientes caían del lado de Haris, imponiendo su mayor calidad y experiencia de sus jugadoras en este tipo de competiciones. El 23-25 con que se cerró el cuarto set tras una remontada numantina no solo llevaba el partido al tie-break, si no que colocó a las sorianas ante la posibilidad de hacer historia clasificándose para cuartos de final, tal y como pasó.

Los cuartos de final enfrentaron a las de Soria contra el Farmacia del Paseo Gandía (Valencia). El esfuerzo de la mañana hizo mella en las sorianas, y apenas pudieron ofrecer resistencia en el primer set, cayendo derrotadas por 3-0. El último día de competición el equipo del Sporting se enfrentó al CV Leganés (Madrid) y al Arenal Emevé (Lugo), equipos fuertes y consolidados que no dieron oportunidad a un combativo equipo soriano.

"Además del resultado final que es muy vistoso, es la forma en que se consigue y contra quienes se consigue; este equipo ha jugado y competido muy por encima de sus posibilidades, su compromiso y trabajo estaba fuera de duda, pero su rendimiento supera con creces lo esperado de ellas, han hecho un campeonato excepcional", finaliza Pérez.