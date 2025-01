Toribio no esconde su enfado por la derrota del Grupo Herce en Teruel: "No dimos el nivel"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El 3-1 encajado el pasado fin de semana por el Grupo Herce Soria en Teruel escoció y mucho en las filas celestes, en especial a su entrenador, un Alberto Toribio que no escondía su enfado por mal juego de su equipo en un encuentro "en el que no estuvimos al nivel". El técnico entona el 'mea culpa' si esta pobre imagen fue por "desconectar más de la cuenta con la llegada de las navidades". Los sorianos se quieren recomponer este sábado desde las 18.00 horas en Manacor y la mejor forma de hacerlo sería logrando la victoria que podría devolver la segunda plaza de la Superliga.

"Estoy molesto por la derrota en Teruel, pero no por perder y sí por el mal juego desarrollado". Palabras contundentes del entrenador del Grupo Herce para valorar el tropezón en el primer partido de 2025 que se disputaba en Los Planos de Teruel. Toribio no se anduvo con paños calientes y aseguraba que "no estuvimos a la altura en un partido en el que fuimos muy irregulares después de haber trabajado bien, por lo menos eso es lo que pensaba, durante toda la semana".

Un Grupo Herce desconocido y que no tuvo nada que ver con el que finalizó 2024 ganando con solvencia sus encuentros. Un bajón de rendimiento que el técnico achaca al tema metal. "Creo que mentalmente desconectamos más de la cuenta en Navidades y si es así es culpa mía", señalaba. "La verdad es que no me veía venir este nivel tan bajo que dimos en Teruel".

Toribio no es amigo de los parones, ni tan siquiera en fechas tan señaladas como la Navidad. "Te sacan de la rutina y el que se va con buenas sensaciones al descanso desconecta más que el que se va con malas sensaciones". El Grupo Herce tal vez pecó de relajación en el estreno de año "y cuando no estamos al límite no competimos. Teruel es un sitio en el que puedes perder, pero no de la manera que lo hicimos". El día después de la derrota tocó analizar lo sucedido: "Las cosas se han dicho claras y las caras de los jugadores lo decían todo. No estaban a gusto con lo que pasó".

A pesar de estas declaraciones, Toribio no se quiere 'rasgar las vestiduras' y sigue siendo optimista de cara al futuro. "Drama por esta derrota ninguno. Drama que se lo pregunten a Palma o a Lugo". El vallisoletano espera una reacción de los suyos más pronto que tarde y el partido más inmediato es el de este sábado en Manacor. "El equipo se ha revuelto tras el pinchazo en Teruel. Valoraré en buen trabajo que se está realizando durante la semana si el sábado ante Manacor damos nuestro nivel y no hablo de ganar el partido. Lo importante es recuperar nuestro juego. En Manacor tenemos que ser valientes y el otro día en Teruel no lo fuimos".

Para este compromiso de la decimocuarta jornada de la Superliga el Grupo Herce Soria recupera a Joan Domenech para la rotación inicial después de que el central catalán regresase a las pistas el pasado fin de semana disputando algunos puntos del último set.