El C.V. Grupo Herce quiere hacer borrón y cuenta nueva

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce Río Duero regresa este sábado al pabellón de Los Pajaritos. Lo hace, a partir de las 19.30 horas, ante el Cisneros Alter Tenerife en un compromiso en el que los pupilos de Alberto Toribio quieren hacer borrón y cuenta nueva respecto a los dos últimos resultados de Superliga.

En esos dos encuentros, ambos a domicilio, los celestes perdieron ante C.V. Teruel y C.V. Manacor y de ahí que el objetivo no sea otro que regresar a la senda de las victorias. Y no será ese triunfo por desconocimiento del rival de esta tarde. Y es que será la cuarta vez que Grupo Herce Río Duero y Cisneros Tenerife se vean las caras esta temporada. En los enfrentamiento previos el balance es de 2-1 para los sorianos si bien una de esas victorias no sirvió para pasar ronda en competición europea.

"Cisneros es un equipo con mucho potencial, lo está demostrando. Está rindiendo muy bien ante equipos de arriba", recordó el preparador de los sorianos esta semana sobre un equipo tinerfeño que llega tras perder 0-3 ante C.V. San Roque y que es octavo en la clasificación.

De cara al encuentro el técnico del equipo soriano tiene a toda su plantilla disponible tras recuperar a Joan Domenech y por eso quieren mirar hacia arriba en la clasificación.