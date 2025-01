La Curva Soriana se prepara para animar al Grupo Herce en la Copa del Rey de Zaragoza

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

A un mes de que el Grupo Herce Soria juegue la Copa del Rey en Zaragoza, desde La Peña La Curva Soriana, en colaboración con sorianos residentes en la ciudad maña, ya han comenzado con los preparativos de lo que se espera sea un fin de semana histórico para el deporte soriano.

Bien es sabido de la pasión por el vóley soriano de los aficionados de la Curva, con su último desplazamiento hasta Manacor (Baleares), por lo que no tienen ninguna intención de escatimar en nada. Desde la peña confirman estar en conversaciones con sorianos de Zaragoza para hacer de esos días algo especial, afirman sin titubeos que “queremos que el Grupo Herce Soria juegue en casa”. El pabellón Siglo XXI debe ser celeste y desde La Curva Soriana se van a volcar en que así sea. Para ello lo primero que van a hacer es fletar autobús con precios muy asequibles para cada día: 20 euros (25 si no se es socio de la peña) y si deciden ir a los 3 partidos se rebajará al 50% el precio del viaje de la final, 10€ (25 no socios), todo ello con la intención de acudir el mayor numero posible de aficionados. Estos precios no incluyen la entrada, que se deberá adquirir de manera individual. La peña ha instado a los socios a adquirir entradas en la zona general, para poder ubicar a todos los aficionados en la misma zona. Los autobuses tienen prevista su salida de Soria el viernes a las 14.00 horas, mientras que sábado y domingo lo harán a las 11.00 horas

Quedada en Zaragoza

Como ya ha sucedido en otras ocasiones que equipos sorianos han jugado en Zaragoza, esta vez no será muy diferente y está prevista una quedada de toda la afición soriana en la céntrica plaza de La Justicia, donde poder pasar un buen vermú – comida con centenares de sorianos que se alargará hasta la previa del partido tanto de semifinales como de la final.

Reserva

La reserva se podrá hacer cualquier sábado durante los partidos de casa en Los Pajaritos y durante los partidos de fuera en la cuadrilla de Santo Tomé (c/rota de Calatañazor 10) y también entre semana los días que la Peña vaya informando hasta completar las plazas ofertadas. Si no se puede acudir esos días se ofrece la posibilidad de reservar escribiendo a las redes sociales de la peña o al correo electrónico lacurvasoriana@gmail.com.

Para realizar la reserva será necesario abonar el importe íntegro de los días que se desea ir. De cualquier manera, si desgraciadamente el Rio Duero no llega a la final será devuelto el importe íntegro de los días que no salga viaje. Se anima a apuntarse cuanto antes ya que las plazas son limitadas.