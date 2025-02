Toribio: "Melilla te exige mucho con su ataque"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha advertido este mediodía del potencial ofensivo del C.V. Melilla, rival de este sábado en Los Pajaritos e igualmente primer contrincante en la Copa del Rey que la próxima semana arranca en Zaragoza. El preparador celeste intuye que la igualdad en la competición, exceptuando a Guaguas y Voley Palma, se mantendrá hasta el último encuentro de fase regular.

El conjunto soriano afronta este sábado ante Melilla su último encuentro como local de la fase regular, una situación provocada por el cambio realizado en la primera vuelta con Léleman Valencia como consecuencia de la DANA. Alberto Toribio ha reconocido que los encuentros previos a la Copa del Rey "son delicados", si bien su equipo está centrado en "en Liga y no pensando en mucho más allá".

"Melilla tiene una plantilla larga y tiene alternativas por posiciones. Es una de las mejores plantillas de la Liga. Tiene un nivel de ataque alto, con un opuesto como Martina que lleva años haciéndolo bien. Méndez y Macarro son dos centrales que también lo hacen bien, cuenta con un líbero que marca diferencias y a Xavi Folguera ya lo conocemos. Se trata de un equipo que te exige mucho con su ataque", ha expresado el técnico quien ha significado que el equipo juega en Los Pajaritos y la afición "tiene que dar alas".

El de este sábado es el último encuentro como local en fase regular, una situación que el preparador celeste no descarta que le pueda venir bien a su equipo de cara a los play offs por el título escenario en el que, para pasar ronda, tienes que "tener un buen rendimiento fuera". En este sentido, ha significado que el rendimiento del equipo en casa "ha sido espectacular", en fase regular ya que, a falta del partido ante Melilla, lo ha ganado todo en Los Pajaritos a excepción del choque ante Léleman Conqueridor Valencia (2-3), una situación que achaca en parte al apoyo de la afición, una apoyo "que te hace coger confianza".

El preparador de los sorianos ha considerado que la igualdad que hay en la competición se mantendrá hasta la última jornada en fase regular. Ha exceptuado a Guaguas, que no se puede despistar, y Palma Voley, equipo este último ya descendido, y ha puesto como ejemplo de esa igualdad la última jornada, con seis partidos de los que cuatro se decidieron en la muerte súbita. "Por calendario creo que Valencia lo tiene mejor que los demás, no por los rivales que son parecidos si no por tener más partidos en casa", ha asegurado.

Sobre la derrota del pasado fin de semana ante Unicaja Almería, el vallisoletano admitió que el resultado no les dejó "las mejores sensaciones", explicando que el equipo "no estuvo fino en los momentos decisivos", en una cancha en la que es difícil ganar y ante un rival que disputó un buen encuentro, "mejor de lo que venía jugando", en los últimos partidos. Al respecto, Toribio ha indicado que no era levantarse de haber perdido los dos primeros parciales, algo que su equipo consiguió, añadiendo que esos puntos finales son aspectos a trabajar si bien no estaba preocupado porque su equipo, en unos partidos había estado fino en esos detalles finales, no estándolo tanto en el Moisés Ruiz.